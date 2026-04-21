Alcalá Norte, Metrika, Gara Durán, El Bobo de las 3000 y Teo Planell, protagonistas del RADAR 2026 de Spotify en España

Metrika, artista de Castellón que combina trap, hip-hop, electrónica. - SPOTIFY

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Alcalá Norte, El Bobo de las 3000, Gara Durán, Metrika y Teo Planell son los protagonistas de la nueva edición de RADAR España, el programa de la plataforma de audio en 'streaming' Spotify.

Con esta iniciativa, la plataforma busca apoyar a jóvenes artistas españoles. De hecho, desde su lanzamiento en 2020, el proyecto ha apadrinado a más de 50 artistas, entre ellos Quevedo, Saiko, Morad, Judeline, Beny Jr, Julieta, Belén Aguilera o Paula Koops.

Para celebrar esta edición, Spotify ha acogido este lunes un concierto en la Sala But de Madrid, donde los protagonistas ofrecieron actuaciones en directo.

Entre ellos se encuentra Alcalá Norte, banda madrileña que fusiona post-punk, punk y pop con referencias a la identidad y a las historias del barrio de Ciudad Lineal. También destaca Metrika, artista de Castellón que combina trap, hip-hop, electrónica y reggaetón y una estética muy reconocible.

Por su parte, Gara Durán, cantante, compositora y productora, se ha afianzado como una de las voces más "personales y sensibles" del pop contemporáneo en España.

Además, RADAR confía en EL Bobo de las 3000, joven cantaor sevillano, voz del "nuevo flamenco" que acumula millones de visualizaciones interpretando bulerías en redes sociales. Completa el programa Teo Planell, artista madrileño que canta en inglés y en español y explora una propuesta que mezcla pop futurista, indie folk y R&B.