Alice Cooper anuncia conciertos en Madrid y Barcelona en septiembre

Actualizado 11/12/2018 13:50:32 CET

Casi nueve años después de su último tour por nuestro país y más de dos desde su actuación en Rock Fest Barcelona, Alice Cooper volverá a nuestro país para realizar dos fechas muy esperadas con su gira Ol black eyes is back.

Concretamente, las citas serán en Madrid (sábado 7 de septiembre, Palacio Vistalegre) y Barcelona (domingo 8 de septiembre, Sant Jordi Club), tal y como confirma el comunicado de la promotora Rocknrock remitido a Europa Press.

Nacido en Detroit y señalado por todos como creador del rock teatral, Vincent Fournier tiene a sus espaldas una exitosa carrera de más de cinco décadas. Desde la edición de "Pretties For You" en 1969 hasta los aclamados "Killer", "School's Out", "Billion Dollar Babies" (con la Alice Cooper Band) y más adelante "Welcome to My Nightmare" en 1975 ya considerado como artista en solitario, Cooper redefinió el concepto del espectáculo dentro de la música.

Tras una época de altibajos a finales de los 70 y principios de los 80, Cooper resurgió en 1986 con "Constrictor" y "Raise your Fist and Yell", que mostraban a un artista más cercano al hard rock de aquella época. Un giro que se confirmaría con "Trash" y "Hey Stoopid", dos de sus discos en solitario de mayor éxito planetario.

Sin dejar de lado su legendario espectáculo en directo y con una variedad de músicos acompañándole, Cooper ha seguido girando imparablemente año tras año por todo el mundo, sin dejar de editar trabajos como "Brutal Planet" en 2001, "The Eyes of Alice Cooper" en 2003 o más recientemente "Paranormal" en 2017, donde colabora con varios miembros de su antigua Alice Cooper Band en las composiciones.

A sus 70 años puede decir con la cabeza bien alta que sus conciertos son tan eléctricos y adictivos como hace 40 años. Las entradas para la gira de Alice Cooper estarán a la venta a partir del viernes 14 de diciembre a las 10:00 horas, a través de la web de RocknRock y de la red de Ticketmaster.