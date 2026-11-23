Archivo - El festival Starlite Occident Marbella celebra su XV aniversario este 2026. - STARLITE OCCIDENT MARBELLA - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El festival Starlite Occident Marbella ha incorporado a su programación de 2027 a Alice Cooper, Lucho RK, Los Secretos y La Plazuela, cuyos conciertos tendrán lugar entre el 8 de julio y el 14 de agosto.

Según ha informado la organización, las entradas para estas cuatro actuaciones ya están a la venta en la web del festival, StarliteOccident.com. La organización ha señalado que las nuevas incorporaciones reflejan "la diversidad de estilos y generaciones que conviven" en su programación, con propuestas que abarcan desde el rock internacional y la música urbana hasta el pop español y las corrientes musicales de raíz andaluza.

La primera actuación será la de Alice Cooper, el jueves 8 de julio, cuando llegará por primera vez al festival. La organización lo define como pionero del 'shock rock', estilo que combina hard rock y teatralidad, y ha indicado que su propuesta escénica se inspira en el cine de terror y el vodevil.

El jueves 5 de agosto será el turno de Lucho RK. El artista canario llegará a Starlite Occident tras haber participado en proyectos como '¿Quién está aquí?', junto a La Pantera, y haber publicado su primer álbum, 'Sordo de un pie', que se ha mantenido más de cuatro semanas consecutivas en el número uno e incluye canciones como 'Contigo' y 'Retrica'.

Los Secretos actuarán el martes 10 de agosto y regresarán por tercera vez al festival. La banda, liderada por Álvaro Urquijo, presentará su nuevo álbum, 'Nada es como antes', junto a temas de su trayectoria como 'Pero a tu lado' y 'Déjame'.

El sábado 14 de agosto debutará en Starlite Occident Marbella La Plazuela, dúo formado por los granadinos Manuel Hidalgo Sierra y Luis Abril Martín. El grupo reivindica la cultura popular andaluza a través de una fusión de flamenco, música electrónica y funk, y cuenta con trabajos como 'Roneo Funk Club' y 'La Caleta'.

Estas confirmaciones se suman a los conciertos ya anunciados de Camilo, el 1 de julio; Los Delinqüentes, el 30 de julio; y La Oreja de Van Gogh, el 13 de agosto, que también formarán parte de la programación de Starlite Occident Marbella 2027.