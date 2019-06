Amaia: "La etiqueta de OT no me molesta, he salido de ahí y al final soy famosa gracias a eso"

Actualizado 26/06/2019 12:46:11 CET

Amaia Romero (Pamplona, 1999) se toma las cosas con calma por pura necesidad tras ser el epicentro de la tormenta perfecta generada tras su victoria en Operación Triunfo y representar a España en Eurovisión -junto a Alfred García-. Fue un 2018 de locos que terminó en diciembre con Un nuevo lugar, la primera canción de su carrera.

Alejándose de la velocidad que caracteriza todos los lanzamientos de los participantes en OT, la navarra siguió marcando los tiempos y no fue hasta la pasada primavera cuando compartió otros dos temas, El relámpago y Nadie podía hacerlo, como aperitivo del que será su primer álbum un año y medio después de imponerse en el programa televisivo.

"En septiembre sale el disco", confirma a Europa Press, sin querer aún dar un día concreto. "Puedo adelantar que está todo terminado. Los últimos detalles que faltaban hace unos días ya están hechos. El título y todo eso lo anunciaré más adelante", se disculpa sonriente y pausada. Lo dicho, marcando los tiempos.

No es lo habitual, pues la discográfica Universal Music acostumbra a encadenar un lanzamiento relacionado con OT detrás de otro, algo que Amaia valora: "Ellos -los otros concursantes- habrán querido sacarlo. Para mí no hay nada que esté mal o bien. Yo he conseguido tener bastante libertad a la hora de tomar las decisiones y he podido controlar todo, así que estoy bastante contenta".

Y adelanta en este punto que, aunque el proceso comenzó con Raúl Refree -Rosalía o Silvia Pérez Cruz- como productor, finalmente a los mandos está Santiago Barrionuevo del grupo argentino Él mato a un policía motorizado. Con la propia Amaia involucrándose en la producción por ese afán tan característico de no dejarse hacer.

"He podido involucrarme un poco en la producción y he aprendido muchísimo. Quería cuidarlo todo muy bien y estar pendiente de todo, y lo he conseguido. Obviamente, con muchas personas aconsejándome porque es la primera vez que lo hago y no tengo experiencia, pero poco a poco he ido teniendo más claras las cosas porque al principio no sabía lo que quería", reflexiona.

DISCO DE POP ESPAÑOL

Los avances ya presentados apuntan a un sonido delicado e intimista, que ella misma define a grandes rasgos como "un disco de pop clásico español". "Se acerca mucho a las canciones viejas de La Oreja de Van Gogh en cuanto a estructura, en cuanto a letras. Es bastante pop de toda la vida, que a mí me encanta", plantea.

Aclara en este punto que no ha sido algo "planeado", sino que "ha salido así", al tiempo que adelanta que "también hay alguna canción a guitarra y voz que se puede alejar de ese estilo". Pero insiste, apuntalando con una anécdota: "En el primer concierto que di en Murcia en mayo una persona me dijo que le recordaba a La Buena Vida. Sí tiene un sonido más actual con muchos sintetizadores, pero las canciones son muy de pop clásico español".

Ese primer recital al que hace referencia fue en el festival Warm Up Estrella Levante de Murcia, que no se caracteriza precisamente por acoger 'triunfitos', sino más bien nombres de la escena independiente. Sin embargo, la presencia de Amaia no desentonó especialmente, confirmando que ella está encontrando su propio lugar en el mundo.

"Me estoy sintiendo muy acogida. He estado por ahora en cuatro festivales y me he sentido muy bien", admite, para luego comentar con humor que su nombre aparezca con letras tan grandes como las de Vetusta Morla: "Se me hace un poco raro, puedo entender ese enfado entre comillas de la gente. Acabo de salir de OT y no tengo ningún disco pero, no sé, así estamos".

ETIQUETA DE OT

Acerca de el amor y el rechazo que provoca haber pasado por un programa como Operación Triunfo en función del bando, apunta Amaia que esa fue una "etapa que ya pasó" y ahora está en "otra totalmente distinta". "La etiqueta de OT a mí no me molesta, he salido de ahí y al final soy famosa gracias a eso".

Haber pasado por un programa con este impacto hace que sus muchos fans esperen ansiosos el lanzamiento de ese álbum de debut, algo a lo que la navarra asegura no prestar "mucha atención". "No quiero que esa presión afecte en el mal sentido, aunque soy consciente de las expectativas", remarca.

Y se ríe abiertamente al confesar: "Leo mucho Twitter y me meto mucho en las redes para ver qué dicen de mí. Si me afectara no lo haría, pero me entretiene mucho. Twitter al final es una plataforma que está muy sobrevalorada, con una minoría de gente que parece que es muchísima pero en realidad es muy poca y no es nada representativa de la realidad".

Afirma, asimismo, que la "mayoría" de sus seguidores no están en Twitter, aunque también agradece "muchísimo" todo el apoyo que recibe en esa y en otras redes sociales. "Leo bastante Twitter y veo a los fans de OT pero también hay muchos que no están ahí. Es divertido, a mi me hace gracia. Lo leo simplemente por distracción y porque al final es gente hablando de ti, que siempre interesa", señala risueña.

En cualquier caso, asegura Amaia que se está "acostumbrando" a su nueva vida, al tiempo que remarca que "va tranquilizándose la cosa". "Ahora estoy mucho más tranquila que cuando salí de OT, noto la diferencia", señala, aún apostillando acto seguido: "Igual es que me he acostumbrado, pero al final el boom de OT es como que se está desinflando. Yo lo prefiero, es como más tranquilidad. Ha pasado un año y medio y me ha dado tiempo a asimilar todo y estoy como más tranquila y estable emocionalmente".

Expresa en este punto Amaia su deseo de ser conocida exclusivamente por su música y no por ser un rostro popular asociado a la farándula. "Me gustaría eso y creo que cada vez noto más que se interesan por la música", señala, comprendiendo también que antes hubiera interés por otras facetas de su vida al haber estado 24 horas en un canal de televisión.

"Es verdad que cada vez noto que se preocupan mucho más por la música y es algo que me tranquiliza y me gusta", sentencia, añadiendo que a ella siempre le ha gustado cantar y quería dedicar su vida a la música. "Eso es algo que sigo queriendo ahora. Lo conseguido y, de hecho, lo estoy haciendo. Para mí es un triunfo, de verdad", indica.

Desde este momento dulce, avanza Amaia que una vez vea la luz el disco comenzará una gira de presentación por teatros que será muy diferente a la de este verano por festivales: "Se puede cambiar un poco el repertorio. Y cambiará la escenografía y la iluminación para que esté todo más trabajado y cuidadito".

Y mirando aún más allá, por último, adelanta que le gustaría ponerse a trabajar en un segundo disco "cuando esté más tranquila y haya pasado un tiempo". Aunque tras afirmar esto apostilla que en realidad no lo sabe, porque es algo que tiene que pensar detenidamente y ella suele dejarse llevar bastante. "Pero me pondré a trabajar el año que viene seguro", remata divertida.