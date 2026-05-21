Amaral lanza 'No quiero más canciones tristes', tema original de la serie 'Se tiene que morir mucha gente'

Los coros de la canción son de Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr, protagonistas de la serie. - PROMOCIONES SIN FRONTERAS

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Amaral ha lanzado 'No quiero más canciones tristes', canción original creada para la serie 'Se tiene que morir mucha gente', de Victoria Martín que se estrena este jueves en Movistar Plus.

"Hemos escrito esta canción a partir de un impulso visceral, movidos por el espíritu de las tres mujeres que protagonizan esta historia. Hemos hablado desde ellas y desde nuestra experiencia vital para lanzar un grito de guerra contra la melancolía. Porque a veces lo que no te mata no te hace más fuerte hasta que consigues bailar por encima de su recuerdo", ha asegurado el dúo musical, según su agencia de representación Promociones sin Fronteras.

Amaral ha asegurado que se sienten unos "absolutos privilegiados" por poder ver la serie antes de su estreno y han confesado su admiración por Victoria Martín. "No es un secreto para nadie que somos seguidores suyos en todas sus facetas y estamos muy emocionados de formar parte de esta aventura", ha indicado.

Los coros de la canción son interpretados por las tres protagonistas de la serie: Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr.

La serie 'Se tiene que morir mucha gente' está creada por Victoria Martín y basada en su best seller homónimo. Sandra Romero ('Los años nuevos', 'Por donde pasa el silencio') dirige la serie junto a Victoria Martín y Nacho Pardo, que firman dos episodios. Esta serie original Movistar Plus está protagonizada por Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr junto a la joven Sofía Otero. Alba Galocha, Óscar de la Fuente, Ramón Rados y Yunez Chaib completan el reparto.