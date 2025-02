Amaral publica 'Dolce vita' tras seis años de silencio: "Los artistas no están obligados a ser políticos constantemente"

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo Amaral, conformado por los artistas Eva Amaral y Juan Aguirre, publican el disco 'Dolce vita' después de seis años de silencio, aunque no de parón. En ese sentido, la vocalista ha asegurado que la libertad de los artistas es hacer "lo que sientan" y que no están obligados ni a ser políticos constantemente, ni a no serlo.

"La gente y los artistas, en concreto, tienen que hacer lo que sientan que tienen que hacer, de eso se trata la libertad del arte. No estás obligado a ser político constantemente, no estás obligado a ser no político. De eso se trata, que cada uno haga lo que sienta, porque la fotografía de un tiempo no es solamente la que nosotros aportamos con este disco, la que aporta otro artista con un cuadro o con una novela, es el conjunto de todos. Habrá los que hablen de belleza simplemente, habrá gente que hable de todo lo que falta por conseguir, y entre todos es la fotografía de ese tiempo", ha asegurado Amaral en una entrevista con Europa Press.

Precisamente, con este noveno álbum de estudio, Eva Amaral y Juan Aguirre celebran la libertad en canciones como 'Libre' o 'Tal y como soy', en las que mantienen la "rebeldía" y la visión de lo que debe ser la liberación. "Las revoluciones las tienen que hacer las personas", ha añadido en ese sentido la cantante.

Esa libertad, tan presente a lo largo de todo el trabajo, tiene que ver con el "equilibrio", explica Aguirre, y ya como artistas, con la posibilidad de grabar y escribir lo que deseen.

"Como personas, al margen de que seamos músicos, la libertad es lo mismo para casi todos los seres humanos. Tiene que ver con expresarte, con ser tú mismo, con estar con la gente a la que quieres y con la búsqueda del equilibrio. Es algo que desde que el mundo es mundo ha sido así", ha precisado Aguirre, a lo que Amaral ha añadido que también es "vive y deja vivir", la frase que resume la esencia de la misma libertad.

"LA GENTE DEL NORTE SOMOS UN POCO MÁS PUDOROSOS"

El disco, compuesto por 15 canciones en las que se han "desnudado", ha tardado seis años en llegar y aunque no es lo que les hubiese gustado, son los tiempos que les ha marcado "las ganas de tocar en directo" y todas las ideas nuevas que querían abarcar.

"La gente del norte somos un poco más pudorosos. Las letras del flamenco, o amigos que tenemos, compositores, escritores de canciones, músicos, que vienen del sur, incluso de Latinoamérica... tenemos muchos puntos en común. Pero también tenemos un punto de que a veces somos más pudorosos, el hecho de haber construido el disco en un núcleo muy cerrado, primero Eva y yo, y luego con Alex y Pablo, que hemos hecho un grupo de coproducción del disco muy pequeñito, ha permitido que las letras pudieran fluir", ha explicado Aguirre sobre estas letras en las que no se han escondido tanto detrás de metáforas, según Amaral.

Al ser preguntada por la letra de la canción 'Rompehielos' y las críticas sobre su apariencia o su forma de actuar, tras un largo recorrido en la industria musical española, Amaral asegura que cada vez le pasa "menos" y que aunque recibe comentarios al respecto, ya no le "machacan la vida". "Te dirán que estás chalada/ Que no llegarás a nada/ Que pareces enfadada/ Y sonriendo estás más guapa", canta la artista de Zaragoza.

"La verdad es que cada vez me pasa menos. Cuando eres más mayorcita ya no te vienen tanto con esas cosas pero creo que 'Rompehielos' en realidad es una canción propósito de hacerse más madura y no siempre se cumple. Es un propósito pero hay veces que un solo comentario de alguien desconocido te puede machacar el día. Pero bueno, te machaca el día, no la vida, ya no es como antes", ha reconocido entre risas Amaral.

Justamente un día después del lanzamiento de 'Dolce vita', el sábado 8 de febrero, el grupo actuará en la gala de la 39ª edición de los Premios Goya en Granada, una cita a la que ya acudieron como artistas en 2003.

"Estamos muy emocionados porque nos encanta el cine y nos encanta ver a los actores, actrices, directores y directoras. Además hay mucha presencia aragonesa este año en estos Goya, estamos muy orgullosos", ha celebrado Amaral, a quien Aguirre ha seguido asegurando que les encantaría hacer música para películas, aunque dudan si sabrían haberlo bien.

'Dolce vita', a pesar del título que recuerda a la "belleza", también muestra la "brutalidad y la crueldad", aunque por encima de todo, Aguirre y Amaral querían mostrar "la alegría de vivir".

"El hilo conductor del disco era la alegría de vivir, la dulzura de la vida y lo veíamos como una especie de paraíso, como si las canciones estuvieran contadas desde alguien que genera un paraíso en el que sentirse libre y en el que volver a empezar de cero, tratando de buscar esa dulzura de la vida. Lo que ocurre es que muchas veces la naturaleza misma de la existencia contiene crueldad, te encuentras con como lidiar con esas dos caras de la misma moneda que son la belleza y la brutalidad, la crueldad", ha concluido Amaral.