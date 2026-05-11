Amnistía Internacional critica la "cobardía" y "flagrante doble moral" de la UER al no apartar a Israel de Eurovisión

Archivo - 15 May 2025, Switzerland, Basel: Music fans hold Israeli flags during Yuval Raphael's performance at the second semi-final of the 69th Eurovision Song Contest at the St. Jakobshalle. Photo: Jens Büttner/dpa - Jens Büttner/dpa - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha afirmado que la negativa de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a apartar a Israel del Festival de Eurovisión, como hizo con Rusia, es "un acto de cobardía y una muestra de una flagrante doble moral en lo que respecta a Israel".

Así lo ha expresado este lunes Agnès Callamard antes del inicio de la 70ª Edición del Festival de Eurovisión que se celebra del 12 al 16 de mayo en el Wiener Stadthalle de Viena (Austria).

La secretaria general de Amnistía Internacional ha criticado que "en lugar de enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de los crímenes atroces de Israel contra el pueblo palestino, la UER ha brindado a Israel este escenario internacional mientras continúa cometiendo genocidio en Gaza, ocupación ilegal y apartheid".

A su juicio, la UER está "traicionando" los valores del Festival de Eurovisión, que "incluyen la libertad frente a la intolerancia, el discurso de odio y la discriminación". Además, "ignora" las protestas de sus miembros de España, Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia, quienes se retiraron del concurso debido a la participación de Israel. "En definitiva, la UER ha traicionado a la humanidad", ha añadido.

Agnès Callamard ha manifestado que la participación de Israel en Eurovisión "ofrece al país una plataforma para intentar desviar la atención y normalizar el genocidio que está cometiendo en la Franja de Gaza ocupada, así como sus acciones para anexionar aún más Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, y su sistema de apartheid contra los palestinos".

"FLAGRANTES" VIOLACIONES DE DERECHOS

En este sentido, ha subrayado que "las decisiones y opiniones de los tribunales internacionales, así como las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, han condenado reiteradamente a Israel por sus múltiples y flagrantes violaciones de derechos humanos durante las últimas décadas".

"No se debe permitir que la música ni el glamour opaquen o desvíen la atención de las atrocidades israelíes ni del sufrimiento palestino. Israel no debería tener cabida en Eurovisión mientras persista un genocidio. La impunidad de Israel es intolerable, y todas las personas deben actuar según su conciencia y defender los derechos humanos", ha zanjado.