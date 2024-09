Ana Mena lanza 'Carita triste' junto a Emilia y cierra las puertas a Eurovisión: "Ahora mismo no está en mis planes"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cantante Ana Mena ha asegurado que participar en Eurovisión no está en sus planes y que prefiere centrarse en su carrera y en sus próximos proyectos, como su nuevo single, 'Carita triste' que ha lanzado junto a la argentina Emilia Mernes.

"Yo no me planteo participar en Eurovisión. Ahora mismo estoy centrada en mi futuro proyecto. Eurovisión no está en mis planes", ha señalado en una entrevista con Europa Press. La cantante participó en el Festival de la Canción de San Remo (Italia) en 2022, quedando en el penúltimo puesto, que da la oportunidad al ganador de representara a Italia en el evento musical europeo.

Pese a cerrar las puertas a Eurovisión, Ana Mena ha revelado que va a cumplir uno de sus deseos al regresar al cine, donde ya ha trabajado, por ejemplo, con Pedro Almodóvar en 'La piel que habito'. "Hay algún proyecto entre manos, pero no puedo decir nada", ha reconocido.

Su último single se suma a una larga lista de 'hits', como 'Madrid city', 'Las 12', 'Música ligera' o 'A un paso de la luna'. Respecto a 'Carita triste', la cantante ha comentado que tenía ganas de hacer una canción con la que se pudiera "llorar en la discoteca" y a la vez que fuese más "enérgica" que sus anteriores canciones.

"Venía de escribir muchas canciones tristes y ahora quería contar otra cosa para dar ese dualismo a los temas. Me gustan las canciones con las que llorar en la discoteca", ha indicado.

En esta ocasión, Ana Mena se ha apoyado en la argentina Emilia Mernes, conocida por 'No se ve' o 'La original', con quien ya cantó en 2019 en 'El chisme'. "La llamé yo porque tenía la canción escrita y pensé en ella automáticamente. Quería hacer un himno de chicas con este tema", ha recordado.

En 'carita triste', las artistas cantan al desamor, con estrofas como 'sin ti, la noche se siente horrible' o 'el corazón, sin ti, no me sirve', si bien Ana Mena ensalza hacerlo a los corazones rotos desde la "melancolía" y no la rabia. "Yo conecto más con el desamor desde la melancolía. Me siento más inspirada", ha confesado.

La cantante malagueña cerrará el 2024 con el concierto que ofrecerá en el WiZink Center de Madrid para despedirse de su 'Bellodrama Tour', que le ha llevado por casi toda España e incluso Latinoamérica. Un disco con el que ha logrado hacerse con el premio de la Academia de Música al Mejor álbum pop. "Estoy muy contenta por cómo están yendo las cosas. He tenido un año súper positivo", ha sentenciado.