Andrés Poncela gana el 36º Premio Jóvenes Compositores de Fundación SGAE y CNDM por una obra inspirada en Hölderlin

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andrés Poncela ha ganado el 36º Premio Jóvenes Compositores de la Fundación SGAE y el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) --destinados a creadores de mñusica clásica contemporánea de hasta 35 años-- por 'Un otoño para dar madurez al canto', obra inspirada en el poeta lírico alemán, Friedrich Hölderlin.

Esta composición ha resultado elegida de entre 40 propuestas y ha sido premiada con 6.000 euros como se ha dado a conocer en un acto celebrado en Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid en el que se ha destacado su "solvencia", como destaca el acta del jurado.

Poncela se ha inspirado en el poema de Friedrich Hölderlin 'An die Parfzen', donde el alemán explora cómo la música puede reflejar el paso del tiempo y la maduración del gesto. En palabras del compositor madrileño, su obra "apuesta por desarrollar el parámetro armónico" y "no canta al vacío", ya que "intenta construir lo divino en la tierra a través de este poema", lo que "quizá haya diferenciado" a esta pieza.

Por otro lado, el segundo premio Carmelo Alonso Bernaola (dotado con 3.000 euros) ha sido para Rodrigo Ortiz Serrano por su obra 'Liturgia del vacío', mientras que Leonel Aldino se ha alzado con el tercer galardón Francisco Guerrero Marín (dotado con 1.500 euros) con 'Torrente Vacío'. Además, Francisco Domínguez ha recibido la mención honorífica Juan Crisóstomo Arriaga (dotado con 1.200 euros) por su trabajo 'an(nihil)ation'.

Además, este año los ganadores de los dos premios principales serán compositores residentes de la Red de Músicas de Juventudes Musicales de España durante la próxima temporada, donde se les encargarán dos obras de música de cámara. En concreto, Poncela recibirá 2.000 euros por una pieza de entre 15 y 20 minutos, mientras que Ortiz Serrano recibirá 1.000 euros por otra de entre 5 y 10 minutos.