Archivo - Antonio Serrano, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2025 por su contribución a géneros como el flamenco o el jazz - MINISTERIO DE CULTURA - Archivo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El armonicista Antonio Serrano ha sido reconocido este miércoles con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2025 que concede cada año el Ministerio de Cultura, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y está dotado con 30.000 euros.

Así lo ha dado a conocer el departamento que dirige Ernest Urtasun, que ha indicado que el jurado ha decidido este año conceder el premio a Antonio Serrano "por su contribución a géneros tan diferentes como el flamenco, el jazz, el folk, el pop y la música clásica, a través de la excelencia y la originalidad como armonicista, lo cual ha demostrado en destacados proyectos de 2024 como 'Flamenco Messengers' y 'Porter & Gershwin'".

Asimismo, ha destacado que, como intérprete, compositor y arreglista "ha situado a la armónica cromática en niveles de creatividad y proyección fuera de lo habitual, formando parte de proyectos de referencia como sus colaboraciones con Paco de Lucía, Jorge Pardo y Federico Lechner, alcanzando a nuevos públicos y ampliando los horizontes de este instrumento dentro y fuera de España, destacando además su actividad docente".

Antonio Serrano (Madrid, 1974) inició su formación a los siete años guiado por su padre, quien desarrolla un método propio de enseñanza con la armónica como instrumento principal. Más tarde estudió piano, violín, percusión, lectura musical, armonía, Historia de la Música, Historia del Arte, conjunto coral y estética en conservatorios de Madrid y Alicante.

"VIRTUOSISMO" COMO ARMONICISTA

Cultura ha señalado que su "virtuosismo" como armonicista le llevan, siendo aún un adolescente, a acompañar al maestro Larry Adler en un concierto de Naciones Unidas en París junto a Barbara Hendricks y Plácido Domingo, un hito que supuso el inicio de su carrera profesional a comienzos de los años 90.

"En la actualidad, Serrano es uno de los músicos de sesión más solicitados de nuestro país. Su versatilidad le ha valido para hacer incursiones en el ámbito del jazz, la música clásica y el pop, aunque sobre todo destaca su aportación al mundo del flamenco, en el que introdujo la armónica en este género musical como miembro del grupo de Paco de Lucía desde 2004 hasta el fallecimiento del artista en 2014". ha subrayado.

También ha formado parte de la programación del Centro Nacional de Difusión Musical (CDNM) del INAEM en los últimos años, donde se ha presentado en solitario y junto a otros grandes músicos.

Entre sus trabajos más recientes, se encuentra el estreno en noviembre de 2020 de su adaptación para armónica y orquesta de 'El sombrero de tres picos' de Manuel de Falla y el proyecto denominado 'Bach & Bach' junto a Daniel Oyarzábal y Pablo Martín Caminero, que presentó en febrero de 2021.

El año pasado estrenó 'Porter & Gershwin', acompañado por los pianistas Federico Lechner e Ignasi Terraza, un disco en el que la armónica de Serrano sustituye a la voz en las composiciones de George Gershwin y Cole Porter, dos creadores clave en la música popular y el jazz del siglo pasado.

También en 2024 estrenó 'Flamenco Messengers', en el que reúne a músicos jóvenes del ámbito del jazz y del flamenco para mostrar un repertorio amplio y ecléctico.

El jurado, presidido por la directora general del INAEM, Paz Santa Cecilia Aristu, y actuando como vicepresidenta la subdirectora general de Música y Danza, Ana Belén Faus Guijarro, ha estado compuesto por la periodista Alejandra García Ramo, el stage manager Armando Ruah Cohen, el coordinador del circuito estatal de músicas Girando Por Salas (GPS) Juan Manuel Cantos Ruiz, los músicos Víctor Manuel y Juan Aguirre (dúo Amaral), la gestora cultural Almudena Heredero (en representación de la Asociación Mujeres de la Industria de la Música - MIM) y la última galardonada con el Premio Nacional de las Músicas Actuales Miren Iza Cia 'Tulsa'.

Entre los premiados en convocatorias anteriores se encuentran Tulsa (2024), Rodrigo Cuevas (2023), Sílvia Pérez Cruz (2022), Rozalén (2021), Chano Domínguez (2020), Mala Rodríguez (2019), Christina Rosenvinge (2018), Javier Ruibal (2017), Martirio (2016), Jorge Pardo (2015), Carmen París (2014), Luz Casal (2013), Kiko Veneno (2012), Santiago Auserón (2011), Amaral (2010) y Joan Manuel Serrat (2009).