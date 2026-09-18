La argentina Daniela Spalla, nominada a Latin Grammy: "Es muy lindo ver espacios de música latinoamericana en España"

1118304.1.260.149.20260918152747 Archivo - La artista argentina Daniela Spalla. - LA TRINCHERA - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La artista argentina Daniela Spalla estrenó este jueves el segundo tema de su nuevo álbum, una canción que bajo el nombre de 'Tu veneno' supone un ensanchamiento del concepto de la anterior, 'La espina', y llega como una oda al reciclaje de heridas de un pasado que se convierten ahora en auténticos estandartes.

Spalla, que acaba de ser nominada a los Latin Grammy en la categoría de 'Mejor Álbum de Pop Tradicional' por 'Amorío', su último disco a cuatro manos junto a Esteman, presenta ahora esta segunda píldora, producida junto al argentino Nico Cotton, ganador del Latin Grammy a Productor del Año 2025 y colaborador de artistas como Cazzu, Juanes y Aitana.

La cantante destaca, en una entrevista con Europa Press, el ecosistema musical y los vínculos entre el argentino y el español. "Hay mucho intercambio. España está hoy a la vanguardia de la música en español y a nosotros allí los artistas españoles nos influencian mucho. Es muy lindo ver espacios de música latinoamericana en España también. Estamos en un gran momento de intercambio", ha asegurado.

En este sentido, rememora la última vez que se subió a un escenario español hace unas semanas en el Vive Latino de Zaragoza ante un público que "no conocía las canciones" pero que se terminaron por enganchar a su propuesta, "se encendía, se emocionaban, fue increíble". "Salir de nuevo por primera vez a la conquista del público y ver cómo se construyen nuevas relaciones es algo increíble", subraya.

Con 'Tu Veneno', Saplla apuesta por una instrumentación contenida, en la que cada elemento adquiere un peso dramático propio, tal y como informa la promotora en nota de prensa.

El bandoneón y el piano funcionan como el corazón de la canción, y sobre ellos Spalla se destaca con una interpretación vocal excepcional y desgarradora, que transita entre la vulnerabilidad, la tensión y la fuerza.

Una historia sobre la manipulación, las heridas que dejan ciertos vínculos y, sobre todo, el momento en que logramos recuperar nuestra propia voz. Para contarla, Daniela eligió el tango: un género profundamente ligado a sus raíces y capaz de habitar como pocos el desgarro, la oscuridad y la revancha que atraviesan la canción.

"La escribí en un tango porque el tango conoce de miserias, de heridas y también de revancha. 'Tu Veneno' es, para mí, una forma de ponerle música a algo que durante mucho tiempo permaneció en silencio", explica la cantante.

Con cuatro álbumes de estudio, un EP y más de 500 millones de reproducciones en plataformas digitales, Daniela se ha consolidado como una figura esencial de la nueva escena latinoamericana.

HERIDAS QUE RENTAN

La argentina relata cómo para el álbum que está presentando a tragos inició su acercamiento hacia el pop ya en el disco pasado, mientras que su colaboración de 2025 con Eserman estuvo "más enfocada al bolero"; pero ahora que retoma sus lanzamientos solistas, se siente "mucho más segura" que en el pasado.

Una seguridad que le permitió incluso "jugar con los límites", lo que derivará en canciones más cercanas a ese pop que ya ha explorado en 'La espina' y haga ahora lo propio con 'Tu veneno'.

En el proceso de composición, asegura, ha podido "soltar cosas", incluso vomitarlas. "Hablar de lo que a uno le pasa, ayuda".

Cuando escribió 'La Espina', la primera de las canciones que ha salido a la luz de este nuevo trabajo, llevaba al proceso de composición "angustia, presión, culpa". "Necesitaba hablarlo, contarlo. Y cuando cuento eso en la música, el efecto se multiplica y eso es terapéutico".

COQUETEO CON EL POP

"Hay canciones en el disco que se viene que son muy pop, pero también he empezado a jugar entendiendo que es un álbum que se enriquece mucho y tiene muchas exploraciones", apunta la artista argentina.

De forma paralela, ha podido abordar otras temáticas, como se desprende en 'La espina', que, aclara, "no tiene que ver con relaciones amorosas", algo que para ella también es "una novedad".

Aunque en el disco por desvelar sí habrá canciones de amor, ha querido abordar "cosas que también me pasan en otros aspectos de la vida".

Sobre la producción de Nico Cotton, ha asegurado que se le debe "mucha de la incidencia en la parte del sonido y de esa apertura hacia el pop", pero también con aires de tango en uno de los temas "que va a salir muy pronto".

"Se entusiasmó con una búsqueda distinta, no es un tango tradicional, pero Nico ha sido una pieza clave para esta apertura hacia música que va como una flecha muy directa hacia la persona que la escucha, pero también con una intensidad muy importante", asevera.

Para Spalla, sentir que los logros "no son tan grandes" porque "siempre hay algo nuevo que conquistar" es un estado de ánimo del que hay que culpar "al sistema", ha nos hace estar siempre "insatisfechos".

"Tenemos que hacer siempre algo increíble, y al día siguiente nos comparamos en redes con otra gente que hace cosas grandes y eso nos agobia y nos mantiene infelices", asegura.

Aunque ahora "disfruta" las cosas buenas que le pasan, admite que no siempre había sido así. "Me di cuenta que lo que estaba viviendo era una adaptación a una nueva realidad y eso era lo que me dolía. Me dolía la presión, me dolía el sentir que era incapaz de enfrentar estas cosas buenas que me estaban pasando", insiste, asegurando que de esta forma dejó atrás otra versión de sí misma.

Entre todo lo aprendido, ha conseguido ahora "saber poner límites, delegar, soltar el control para poder seguir creciendo".

VIDEOCLIP

Sobre la producción de los videoclips que conformarán el relato de este nuevo trabajo, ha confesado que los tuvo que grabar en momento bajo de salud, tras una intoxicación que le obligaba a tumbarse en el suelo entre grabación y grabación.

En todo caso, el trabajo fue "integral" y que se asemeja más a "una pieza larga conformada por varias de las canciones" entre las que se encuentra 'La espina'.

Así, asegura que "va a ser una historia que se va a terminar de contar cuando salga el álbum completo", que servirá para unir "todo ese rompecabezas".