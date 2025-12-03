Bad Bunny se corona como el artista más escuchado del mundo en 2025 en Spotify y en España le sigue Quevedo

Archivo - September 20, 2025: Choliseo - 20 de Septiembre de 2025..MCD - Bad Bunny puso punto final a su residencia Ă˘âĹ“No Me Quiero Ir De AquĂ�ÂĂ˘âÂť con el Ă�Âşltimo concierto especial titulado Ă˘âĹ“Una mĂ�ÂˇsĂ˘âÂť, el cual concluyo oficialme - Europa Press/Contacto/Pablo MartĂ�ÂNez RodrĂ�ÂGu

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El artista puertorriqueño Bad Bunny se ha coronado como el más escuchado del mundo en 2025, alcanzando más de 19.800 millones de reproducciones en la plataforma de audio en 'streaming' Spotify. En España le sigue Quevedo --el único español en las 10 primeras posiciones--.

Así se desprende del 'Wrapped' de Spotify, con el que la compañía ha anunciado las canciones, artistas y pódcasts más escuchados de 2025 entre los más de 700 millones de usuarios con los que cuenta.

Después de Bad Bunny, Taylor Swift ha sido la segunda artista más escuchada del mundo. El puertorriqueño ha destronado a la estadounidense, que ostentaba el primer puesto de la persona más escuchada los dos años anteriores. Cerrando el podio se encuentra The Weeknd, después el rapero y cantante Drake y, en quinta posición, aparece Billie Eilish.

En España, Quevedo ha escalado desde la quinta posición en 2024 a la segunda. En 2025 el tercer lugar lo ocupa Myke Towers y lo completan, por orden de ranking, JC Reyes, Beéle, Anuel AA, Rauw Alejandro, Mora, Dei V y KAROL G.

En cuanto a artistas mujeres, Karol G vuelve a ser la más escuchada por tercer año consecutivo. Completan las primeras posiciones Aitana, De La Rose, Bad Gyal, Taylor Swift, Rosalía -cuyo álbum 'LUX' ha entrado dentro del 'top 20' en España tras lograr ser el más reproducido en un solo día por una artista mujer de habla hispana-, Shakira, Lola Indigo, Emilia y Lady Gaga.

CANCIONES MÁS ESCUCHADAS A NIVEL GLOBAL Y NACIONAL

Respecto a las canciones más escuchadas de 2025 a nivel global, la más reproducida es 'Die With A Smile', de Lady Gaga y Bruno Mars con 1.700 millones de reproducciones. Mientras, en España ha sido 'La Plena - W Sound 05', de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums; 'capaz (merengueton)', de Alleh y Yorghaki; 'VeLDÁ', de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V, y 'BAILE INoLVIDABLE', también del puertorriqueño.

En cuanto a la proyección de los artistas españoles fuera de las fronteras nacionales, destaca otro año más en primera posición Rels B. La segunda posición es para Quevedo, y completa el podio Enrique Iglesias.

Además, siguen Alejandro Sanz y Rosalía, siendo ésta última otro año más, la artista española más escuchada fuera de nuestras fronteras. Morad, Pablo Alborán, La Oreja de Van Gogh, Aitana y Hombres G son el resto de artistas que entran dentro de esta lista.

Asimismo, en lo que respecta a canciones de artistas españoles más escuchadas fuera de España este año, destaca 'Cuando No Era Cantante', la colaboración del granadino Yung Beef con el mexicano El Bogueto. En segunda posición destaca otra colaboración de éxito, en este caso 'YO y TÚ', donde aparece Quevedo junto con Ovy On The Drums y Beéle; y en tercer puesto, 'TU VAS SIN (fav)', de Rels B.

Spotify también presenta los pódcasts más escuchados o vistos, una lista dominada por pódcasts de comedia, entrevistas, bienestar y negocio y crecimiento personal. Así, el número uno en España es 'La Ruina', el pódcast de comedia presentado por Tomás Fuentes e Ignasi Taltavull. Le sigue el programa de Andreu Buenafuente 'Nadie Sabe Nada' y 'El Podcast de Marian Rojas Estapé'. Completan la lista 'The Wild Project', 'Tengo un Plan', 'Poco se Habla!', 'WORLDCAST', 'ROCA PROJECT', 'La Fórmula Del Éxito con Uri Sabat' y 'La Pija y la Quinqui'.