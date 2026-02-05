La banda surcoreana Stray Kids y Mónica Naranjo, premiados como mejores eventos de 2025 por los Ticketmaster Awards

Archivo - El K-Pop domina Madrid con el 'DominATE Tour' de Stray Kids: "Lo más bonito es que cantéis con nosotros" - JYP ENTERTAINMENT, VINCENT VAN DEN BOOGAARD

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La banda surcoreana de K-pop Stray Kids y Mónica Naranjo han sido los artistas reconocidos con mejores eventos de 2025 según los premios que otorga Ticketmaster.

Un total de 52.724 participantes han votado en estos premios, que han nombrado a Stray Kids como grandes protagonistas en esta edición. El grupo surcoreano ha sido elegido Mejor Directo Internacional, además de alzarse con el premio a Mejor Gira del Año por su 'Dominate World Tour'. Los fans de la banda han sido reconocidos como Mejor Fandom.

En clave nacional, Mónica Naranjo ha sido elegida Mejor Directo Nacional y en cuanto a talento emergente, el premio Fresh Artist-Artista New Music, ha recaído en la compositora sevillana Marina Daza.

La consulta a los fans también ha permitido identificar a los artistas más esperados y aquí destacan BTS y Stray Kids liderando las expectativas, seguidos por el granadino Dellafuente en tercer lugar. Otros de los nombres más demandados por los fans para 2026 han sido Coldplay, Lady Gaga, Shakira, Enhypen, Ateez, U2, Tini, Rihanna y Metallica.