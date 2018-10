Blas Cantó: "Lo que nos diferencia es lo que nos hace únicos y bonitos"

Actualizado 14/09/2018 14:56:18 CET

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS - David Gallardo) -

Tras sencillos como In your bed, Drunk & Irresponsible y Él no soy yo, Blas Cantó (Ricote, Murcia, 1991) publica este viernes su álbum de debut, Complicado (Warner Music), con el que se afianza como solista dos años después del final de Auryn, la boyband con la que se dio a conocer.

Y no ha sido sencillo llegar hasta este Complicado, pues como él mismo explica a Europa Press, "quería cantar en español" porque es su manera más directa de comunicarse. "Pero no encontraba el estilo y el repertorio", admite, para luego recalcar que todo cambió con Él no soy yo.

"Es una canción con mucho potencial y me ayudó a sentirme cómodo en el paso del inglés al español. Da un poco de miedo lo que está pasando con ella porque te planteas qué será lo siguiente", apunta, y añade entre risas: "Ahora mismo esa canción es mi Titanic, mi I will always love you. Ya veremos lo que vendrá después".

Sobre el contenido del álbum, plantea Blas que decidió que fuera Complicado porque es una manera de definirse a sí mismo: "Creo que todos estamos hechos de muchas cosas. A veces nos empeñamos en ponernos una única etiqueta, que me parece muy feo, pero cuando te defines como complicado lo abarcas todo".

Y aún sentencia: "Lo que nos diferencia es lo que nos hace únicos y bonitos. De eso va el disco, porque hay una parte mía en inglés, otra en español, otra uptempo, otra balada. Hay varios Blas en el disco y eso lo hace especial. Ojalá al escucharlo entiendan el mensaje de que no hay que tener miedo a ser diferente porque, de hecho, no somos iguales".

Para dar forma a este primer largo en solitario, el murciano ha compuesto bueno parte de los temas, aunque también ha contado con ayuda en la composición de ilustres como Álex Ubago, Leroy Sánchez, D'Angelo o Raúl Gómez, y presenta duetos con Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh y Beatriz Luengo.

El resultado, según asegura, es un "disco de pop, pero rico en producción y en melodías". "Es muy variado y divertido de escuchar", afirma, al tiempo que se muestra totalmente agradecido a todos los que han participado.

Destaca asimismo temas como Save me por ser "una llamada de socorro" para salvarnos de nosotros mismos, además de Héroe, una composición dedicada a Josep Lobató, presentador aquejado por 'enfermedad rara' que le provoca alteraciones en el habla. "Su historia de superación me emociona muchísimo", remarca Blas.

PRESENTACIONES EN VIVO

Aunque el álbum llega este viernes, lleva Blas todo el año con una buena agenda de actuaciones en directo. "Han sido muchas pero con calma, todos los meses con constancia", resume, al tiempo que reconoce: "En el escenario me olvido de todos mis males. Me veo en el escenario y cada concierto lo siento más especial que el anterior, porque nos vamos soltando y conociendo cada vez más. A nivel musical se nota el entrenamiento. Cantar en directo es una bendición", explica.

Por esto, señala que se siente muy "feliz" por estar cumpliendo "muchos" de sus sueños y, además, asegura que ha crecido mucho en los dos últimos años desde el fin de Auryn: "He aprendido que la generosidad es muy importante. Y tener momentos de verdad, porque a veces este mundo puede llegar a ser de plástico, y si se te va la cabeza y el plástico se convierte en plástico duro ya no se puede deshacer".

Con el disco en la calle, ahora toca gira de firmas desde este mismo viernes en Madrid (El Corte Inglés Campo de las Naciones, 18:00) y luego Sevilla (Fnac, 17 de septiembre, 19:00), Barcelona (Fnac Triangle, 18 de septiembre, 19:00), Valencia (19 de septiembre, Carrefour Gran Turia, 19:00), Alicante (20 de septiembre, El Corte Inglés, 19:00) y Murcia (21 de septiembre, Fnac, 19:00). Toda la información está en www.blascantotour.com.