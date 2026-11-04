Bob Dylan publica una caja de 39 discos con grabaciones inéditas de su mítica gira de 1976

Archivo - Image #: 36981037 Musical guest Bob Dylan performs on the Late Show with David Letterman, Tuesday May 19, 2015 on the CBS Television Network. Jeffrey R. Staab/CBS /Landov - JEFFREY R. STAAB - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El músico estadounidense Bob Dylan lanzará el próximo 6 de noviembre 'The Rolling Thunder Revue: The 1976 Live Recordings', un proyecto discográfico que rescata las grabaciones de la segunda etapa de su emblemática gira de 1976.

El volumen principal, integrado por 39 discos, reúne todos los conciertos grabados profesionalmente durante aquel periplo a partir de las cintas originales.

Así, de las 381 grabaciones que componen esta edición especial, un total de 371 permanecían inéditas hasta la fecha. El conjunto se completa con un libreto ilustrado que incluye fotografías y un ensayo firmado por el periodista musical Mikal Gilmore.

De forma paralela, se publicará una versión reducida que recoge íntegramente y remezclado desde las cintas multipista el concierto ofrecido por Dylan en Fort Worth (Texas) el 16 de mayo de 1976, compuesto por 22 canciones.