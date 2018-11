Bon Jovi en Madrid el 7 de julio de 2019: Entradas a la venta general este viernes

Actualizado 08/11/2018 18:30:30 CET

MADRID, 8 Nov. (EDIZIONES) -

Tras varios días de las ya habituales preventas, a las 10 horas de este viernes se ponen a la venta general las entradas para el único concierto en España de Bon Jovi dentro de la gira mundial de presentación de su último disco, This house is not for sale (2016), que tendrá lugar el domingo 7 de julio de 2019 en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

Para esta ocasión, como es ya costumbre arraigada, los fans podrán comprar -en Ticketmaster, El Corte Inglés y LiveNation.es- diferentes tipos de entradas con precios desde 56 hasta 728,50 euros en función de la ubicación escogida. Entre medias, un rango diverso de precios con la entrada general de pista a 80 euros más 9,50 de gastos.

El Golden Circle, por su parte, costará 160 euros más 19,50 de gastos, mientras que las de grada varían en función de la localización desde los 50 euros (más 6 de gastos) hasta los 115 euros (más 14 de gastos).

Una novedad en esta gira es la entrada tipo 'barricada', que permite a los fans ubicarse en la zona delantera de la pista, entre el escenario y el golden circle, con la opción Diamong por 545 euros más 66 de gastos y la Ultimate por 650 más 78,50 euros de gastos (728,5 en total).

TIPOS DE ENTRADAS PARA BON JOVI

PL1 GOLDEN CIRCLE 160,00€ + 19,50€ gastos

PL2 115,00€ + 14,00€ gastos

PL3 95,00 + 11,50€ gastos

PL4 PISTA 80,00 + 9,50€ gastos

PL5 65,00 + 8,00€ gastos

PL6 50,00 + 6,00€ gastos

ULTIMATE BARRICADE VIP EXPERIENCE 650€ + 78,50€ gastos

DIAMOND BARRICADE VIP 545€ + 66,00€ gastos

GOLD VIP PACKAGE 385€ + 46,50€ gastos

SILVER VIP PACKAGE 270€ + 32,50€ gastos

PREMIUM TICKET 220€ + 26,50€ gastos

VIP PARTY 242€ + 29,50€ gastos

HOT TICKET 175€ + 21,00€ gastos

CRUCERO Y GIRA EUROPEA

Las fechas de la gira europea son las siguientes:

Mayo 2019

31 - Russia - Moscow, Luzhniki Stadium

Junio 2019

2 - Estonia - Tallinn, Song Festival Grounds

5 - Sweden - Stockholm, Tele2 Arena

8 - Norway - Stavanger, Viking Stadium

11 - Denmark - S*nderborg, Slagmarken

13 - Holland - Nijmegen, Goffertpark

15 - Ireland - Dublin, RDS Stadium

19 - UK - Liverpool, Anfield

21 - UK - London, Wembley Stadium

23 - UK - Coventry, Ricoh Arena

Julio 2019

3 - Germany - Dusseldorf, Merkur Spiel-Arena

5 - Germany - Munich, Olympiastadion

7 - Spain - Madrid, Wanda Metropolitano Stadium

10 - Switzerland - Zurich, Stadion Letzigrund

12 - Poland - Warsaw, PGE Narodowy

14 - Belgium - Werchter, TW Classic

17 - Austria - Vienna, Ernst-Happel Stadion

19 - Austria - Klagenfurt, Wörthersee Stadion

21 - Romania - Bucharest - Piata Constitutiei

Por otro lado, Jon Bon Jovi en solitario protagonizará un peculiar crucero desde Barcelona hasta Palma de Mallorca a finales de agosto.