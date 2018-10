Crucero con Jon Bon Jovi desde Barcelona hasta Palma de Mallorca en agosto de 2019

Actualizado 08/10/2018 10:55:13 CET

Norwegian Cruise Line anuncia que ofrecerá los cruceros temáticos Runaway to Paradise de Jon Bon Jovi en conjunto con Runaway Tours, creadores de experiencias de artistas de primera clase y Sixthman, el líder del sector en experiencias de vacaciones en festivales de música.

El Norwegian Jade albergará el crucero por el Caribe de Runaway To Paradise, y navegará de Miami a Nassau, Bahamas, del 12 al 16 de abril, mientras que el Norwegian Pearl realizará el crucero por el Mediterráneo desde Barcelona a Palma de Mallorca, del 26 al 30 de agosto.

"La experiencia inmersiva de los fanáticos de Runaway To Paradise incluirá a Jon Bon Jovi, uniéndose a los cruceros a bordo del barco en cada puerto de destino", informa el comunicado remitido a Europa Press.

Los invitados podrán disfrutar de un espectáculo de rock completo en la cubierta de la piscina protagonizado por Jon Bon Jovi y 11 canciones de la banda Kings of Suburbia, una ronda de preguntas y respuestas para el cantante, varios shows de artistas colaboradores (se anunciará más adelante) y paneles con los principales hitos de la vida y carrera de Jon.

El comunicado añade: "Asimismo, se podrá beber a bordo el nuevo vino de Jon y Jesse Bongiovi's, Hampton Water rosé y las fabulosas amenities de los barco de la clase Jewel. Los invitados podrán ver los recuerdos históricos en la Galería Jon Bon Jovi, comprarán nuevos estilos de ropa en la tienda Hart N Dagger e incluso disfrutarán de una comida solidaria en The JBJ Soul Kitchen".

Todos los invitados se llevarán a casa una litografía autografiada del evento, y los fanáticos que reserven en los primeros 400 camarotes en cada crucero tendrán la oportunidad de sacarse una foto con Jon Bon Jovi.

"Desde que empezamos Runaway Tours, me dio muchísima alegría entretener a los fanáticos y contarles las historias de mis canciones. Lo que me he dado cuenta después de todos estos años es que han encontrado no solo mis historias, sino también las suyas propias", ha afirmado Jon Bon Jovi.

El músico estadounidense destaca: "Cientos de personas se han reunido cada vez que salimos para un destino, y nacen amistades duraderas. Queremos continuar esa tradición en los viajes de vacaciones totalmente inmersivos de Runaway. ¡Prepárate, te veremos por allí!". La venta se puede hacer a través de runawaytoparadise.com.

Por otro lado, se espera el anuncio oficial de una nueva gira europea de Bon Jovi (la banda al completo), que tendrá parada en España. Pronto se conocerán todos los detalles.