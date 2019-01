Bono y The Edge, músicos callejeros en el centro de Dublín en Nochebuena

Actualizado 26/12/2018 16:49:06 CET

Ya es toda una tradición desde hace unos años y esta pasada Nochebuena Bono y The Edge, vocalista y guitarrista de U2 respectivamente, no faltaron a su cita.

Y es que ambos aparecieron en la céntrica Grafton Street de su Dublín natal a última hora de la tarde para ejercer de músicos callejeros para recaudar dinero para la gente sin hogar.

Concretamente, el dinero que el gentío depositó en la funda de la guitarra se destinará ahora a la organización local de beneficencia The Simon Community.

Glen Hansard fue el organizador de la velada, en la que participaron otros músicos irlandeses, si bien el momento estelar fue la aparición de los "dos muchachos del norte de Dublín", tal y como fueron presentados.

"Conforme vayan pasando los cubos, llenadlos de plata, llenadlos de esperanza, la temporada de la esperanza", dijo Bono, quien añadió en otro omomento: "Esto es muy especial para nosotros, deberíais estar orgullosos".

Otros participantes de la velada, que tuvo lugar mientras los dublineses hacían sus compras navideñas de última hora en la muy transitada Grafton Street, fueron Liam O Maonlai, Danny O'Reilly (The Coronas) y Damien Rice.

Las actuaciones terminaron con todos ellos juntos, incluyendo también a Imelda May, cantando el viejo estándar navideño Christmas (Baby Please Come Home) popularizado por Darlene Love.