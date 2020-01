Bruce Springsteen aparece por sorpresa en un concierto en Asbury Park

Actualizado 20/01/2020 14:49:02 CET

Bruce Springsteen hizo una aparición este sábado en el concierto benéfico anual Light of Day, que se celebraba en Asbury Park para recaudar fondos en la lucha contra el parkinson.

En el Paramount Theater de la localidad de New Jersey, el músico de 70 años se sumó a un cartel que incluía a amigos como Dramarama, Jesse Malin, The Weeklings, James Maddock, Joe D'Urso, Willie Nile y Joe Grushecky.

"Vamos a invitar a un tipo. No sé, a alguno de por aquí", dijo Malin durante su actuación, provocando la lógica explosión de júbilo por parte de la concurrencia, que tenía ya claro que se tenía que tratar necesariamente del lugareño Springsteen.

El rockero cantó 'Broken radio' junto a Malin y tocó la guitarra en 'Meet me at the end of the world'. Regresaba así Bruce a este concierto en el que ha participado recurrentemente desde su primera edición en el año 2000, aunque se perdió las cuatro últimas.

También compartió escenario Springsteen con su colega Willie Nile en 'One guitar', mientras que con Joe Grushecky y su banda interpretó clásicos de su propio repertorio como 'Darkness on the edge of town', 'Atlantic City' y 'The promised land'.

También sonaron 'Pink Cadillac', 'Savin' up' y la propia 'Light of day' que da nombre al evento con el escenario hasta arriba de músicos. El colofón fue 'Thunder road' con Springsteen a la voz y la guitarra acústica acompañado por el teclista de Grushecky: un momento de magia como solo puede ocurrir en New Jersey.