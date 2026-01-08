Bruno Mars publicará 'The Romantic' este febrero, su primer disco en solitario desde hace 10 años

Archivo - Bruno Mars presenta nuevo single "Young girls" en un mes en el que parece que todo es bueno, ya que actuará con Red Hot Chilli Peppers en el espectáculo de la Super Bowl y está nominado a nada más y nada menos que cuatro Grammys - CHRISTOPHER POLK - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cantante estadounidense Bruno Mars ha anunciado que publicará su nuevo disco, 'The Romantic', el próximo 27 de febrero. Este viernes lanzará el primer adelanto del trabajo, del que aún no se ha desvelado el nombre.

Este álbum será el cuarto de la discografía del cantante y el primero en solitario desde '24K Magic', que fue publicado hace diez años, en 2016.

El artista ha publicado en sus redes sociales lo que parece la portada de 'The Romantic'. Se trata de un dibujo en blanco y negro de Mars rodeado de un marco de rosas.

Aunque en 2021 el artista publicó el trabajo 'An evening with Silk Sonic', era un disco conjunto con Anderson Paak. El trabajo les valió cuatro premios Grammy en 2022, incluyendo la Canción del Año por 'Leave the door open', Grabación del Año, Mejor Interpretación de R&B y Mejor Canción de R&B.

En 2016, Mars firmó su último disco en solitario: '24K Magic'. Este trabajo aúna algunos de los mayores éxitos del cantante nacido en Hawái como 'Versace on the floor', 'That's what I like' o el corte que da nombre al disco, '24K Magic'.