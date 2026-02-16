El Burgo de Osma (Soria) albergará el I Concurso Coral Internacional UXAMA el 14 de noviembre, dotado con 12.000 euros

Cartel del I Concurso Coral Internacional UXAMA. - UXAMA

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria) albergará el próximo 14 de noviembre el I Concurso Coral Internacional UXAMA con el objetivo de "promover la música coral de alto nivel" y contará con una dotación de 12.000 euros en premios.

El concurso está dirigido a agrupaciones corales de voces mixtas o iguales, de ámbito nacional e internacional e integradas por entre 14 y 50 cantantes no profesionales. La organización seleccionará a cuatro coros que participarán en la fase final, que tendrá lugar en el Centro Polivalente Municipal de la localidad soriana. Entre los miembros del jurado figuran Nuria Fernández, Marco Antonio García de Paz, Esteban Urzelai, Esteban Sanz, Aurelio Martínez y Enrique Martín, todos ellos vinculados a formaciones y proyectos corales a nivel nacional e internacional.

Así lo ha explicado el Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, que ha publicado este lunes las bases del certamen "que nace con vocación de continuidad" y con el objetivo de "reforzar el vínculo cultural del municipio con su patrimonio histórico y su entorno natural, inspirado en la identidad de la antigua ciudad de Uxama Argaela y en la simbología de los ríos Ucero y Duero".

Durante el concurso, cada coro deberá interpretar un programa de cinco obras a cappella que comenzará obligatoriamente con la pieza 'Miradas', compuesta por Esteban Sanz Vélez sobre un poema de Manuel Altolaguirre, que ha sido seleccionada por su "calidad artística y por la conexión de sus imágenes poéticas con el agua y la fluidez, elementos estrechamente ligados a la identidad cultural y geográfica de El Burgo de Osma", como ha explicado el consistorio.

La dirección artística del certamen recae en Mariano García, director coral, compositor y gestor cultural, fundador y responsable de la Familia Coral Santiago Apóstol de Griñón (Madrid), proyecto con el que ha obtenido más de una treintena de premios en concursos nacionales e internacionales. Según el Ayuntamiento, su perfil combina "experiencia en dirección artística, innovación y gestión operativa de grandes proyectos musicales".

"Este concurso supone una apuesta decidida por la cultura de calidad como motor turístico y social para nuestro municipio, situando a El Burgo de Osma en el mapa nacional e internacional de la música coral y poniendo en valor nuestro extraordinario patrimonio histórico", ha destacado García.

Por su parte, el concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de El Burgo de Osma, Miguel Ángel Miguel, ha señalado que el concurso supone "una apuesta decidida por la cultura de calidad como motor turístico y social para el municipio", al tiempo que sitúa a la localidad "en el mapa nacional e internacional de la música coral" y pone en valor su patrimonio histórico.

El plazo de inscripción abre este lunes 16 de febrero y permanecerá disponible hasta el 5 de marzo de 2026. Las solicitudes deberán tramitarse a través del formulario electrónico habilitado en la web municipal, junto con el envío de la documentación requerida al correo oficial del certamen.