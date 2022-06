Camilo desborda el WiZink Center a ritmo de optimismo y buenas vibraciones

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cantante colombiano Camilo ha hecho vibrar durante la noche de este sábado a su "tribu" de Madrid, en el WiZink Center, donde ha colgado el cartel de 'no hay entradas' congregando al ritmo de su música a 16.000 personas de todas las edades.

Tras hacer escala en Pamplona, Mérida, Sevilla, Córdoba y París, el artista ha aterrizado en la capital en medio de su gira mundial 'De Adentro Pa Afuera', que también da nombre a su tercer disco, que verá la luz el próximo mes de septiembre.

A las 21:37 horas se apagaban las luces y, entre los aplausos y gritos del público, entraba al escenario Camilo, descalzo, vestido con camiseta y pantalón blancos, y con unas baquetas en alto para golpear sobre los timbales al ritmo de 'KESI'.

"Buenas noches Madrid", ha saludado el artista colombiano para confesar que la capital es como su "segunda casa". "A mí me pasa que en Madrid no me siento extranjero. Cuando cuento a mis amigos y familia que vengo, les digo que me mudo a España por un par de meses. Siento que es mi segunda casa", ha declarado el cantante.

Tras interpretar algunos de sus temas más sonados como 'Favorito' o 'Pesadilla', el artista se ha detenido a hablar con sus fans y ha animado a todos aquellos que tienen el "corazón roto" a levantar las linternas de sus móviles. "El dolor que están sintiendo es temporal, lo van a superar", les ha dicho.

La noche ha estado repleta de sorpresas, como la aparición de la artista y mujer del cantante, Evaluna Montaner, con quien ha cantado a dúo otros dos de sus temas más escuchados 'Por primera vez' y 'Machu Picchu'.

A continuación, el artista ha deleitado a sus fans con el tema recientemente estrenado junto a Alejandro Sanz 'NASA' a quien conoció el año pasado precisamente en el WiZink Center, y posteriormente, los asistentes han podido bailar al ritmo de 'Tattoo' o 'Millones'.

El artista no ha dejado de lanzar mensajes positivos durante el concierto, remarcando el "valor de la diversidad". "Vivimos en un mundo en el que nos dicen cómo tenemos que vestirnos, qué tenemos que comprar o cuántos seguidores tener en redes, pero no, ustedes valen por quienes son", ha enfatizado.

Tampoco han faltado los momentos emotivos, como el instante en el que ha bajado del escenario para "regalar un abrazo" a una niña que portaba un cartel pidiéndolo o cuando ha dedicado el espectáculo a Carla y Corina, dos personas para las que las canciones de Camilo han sido su compañía durante "una batalla muy fuerte contra el cáncer".

El artista colombiano también ha tenido un recuerdo para su hija y ha confesado que, si la nacionalidad se adquiriera por el país donde uno es concebido, ella sería española. "¿Me dejan contar un secreto? Muchas tribus indígenas celebran no el día en que uno nace sino el día que lo llaman a la existencia, entonces, si a uno le dieran el pasaporte de allí, Indigo sería de España", ha contado.

Asimismo, Camilo ha querido crear un ambiente más cercano a su público pidiendo que durante una canción guardaran "los celulares en el bolsillo". "Estoy agradecido por las redes e Internet pero ¿nos regalamos este momento?", ha invitado el cantante.

Otra de las sorpresas de la noche ha estado protagonizada por el cantante Carlos Vives que se ha subido al escenario para interpretar a dúo 'Baloncito viejo'. Camilo ha expresado su amor por su tierra, Colombia, "uno de los países más biodiversos del mundo" del que se siente "muy orgulloso" y ha explicado que si él tiene la oportunidad de estar viviendo esto es gracias a otros cantantes que le precedieron como Vives, de quien ha dicho que es su "modelo".

Ya al final del concierto, Camilo, de nuevo junto a Evaluna, ha hecho saltar a sus fans al ritmo de 'Indigo', una canción que el matrimonio escribió durante el embarazo pensando en la llegada de su hija, que también es la protagonista del single que acaba de lanzar 'Pegao', canciones con las que el artista ha puesto el broche final a una noche repleta de optimismo y buenas vibraciones.

Tras este concierto, Camilo continuará con su gira mundial con paradas en Barcelona, Zaragoza, Gran Canaria, Roquetas de Mar, Murcia, Valencia, Mallorca, La Coruña, Bilbao, Chiclana, Marbella y Girona.