Las canciones más escuchadas del verano en Spotify

Actualizado 27/08/2019 17:01:28 CET

2019 Billboard Latin Music Awards - Show - GETTY IMAGES / ETHAN MILLER - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EDIZIONES) -

Bad Bunny se corona como el artista más popular del verano con "Callaita", el tema más escuchado por los usuarios de Spotify en España. La canción ya acumula más de 240 millones de reproducciones y está presente en el Top 50 de España y Global de la plataforma. El cantante sigue cosechando éxitos tras batir en junio el récord de más escuchas en un día en España.

Los españoles son fieles al puertorriqueño y tienen como segundo tema más escuchado del verano a "Soltera", el remix junto a Daddy Yankee y Lunay que ha resultado ser todo un éxito. La tercera posición se la lleva Sech con "Otro trago", en colaboración con Darell, y la cuarta "No me conoce", de Bad Bunny de nuevo, en este caso junto a J Balvin y Jhay Cortez.

El quinto lugar lo ocupa "China", la colaboración de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G con J Balvin y Ozuna. Esta última se ha convertido en todo un 'hit' del verano, y los datos lo demuestran: ha sido la única canción en España en superar los 5 millones de reproducciones en tan solo una semana, y ya acumula más más de 160 millones de escuchas a nivel mundial.

No cabe duda de que la música urbana ha sido la norma este verano. Spotify anunció en junio que Don Patricio quizá sería uno de los artistas más escuchados, y así ha sido gracias a "Contando lunares", su colaboración con Cruz Cafuné. Es el sexto tema favorito de los usuarios desde junio, y ya suma más de 93 millones de reproducciones.

Otro de los grandes éxitos ha sido "Cristina", de J Quiles, Nacho y Maffio con Shelow Shaq. Es la séptima canción más reproducida por los españoles. Le sigue "Con Altura", de Rosalía y J Balvin con El Guincho.

El top 10 de canciones del verano en España lo cierran dos temas románticos: "Señorita", de Shawn Mendes y Camila Cabello, con más de medio millón de reproducciones, y "11 PM", de Maluma.

DATOS MUNDIALES

Shawn Mendes y Camila Cabello han sido los reyes del verano a nivel internacional con "Señorita". La canción suma más de 565 millones de reproducciones desde que se lanzó en junio, y se ha mantenido en la primera posición del Top 50 Global en Spotify durante ocho semanas seguidas.

La segunda posición la ocupan Ed Sheeran y Justin Bieber con "I Don't Care", seguido de "bad guy" de Billie Eilish, y "Old Town Road", el remix de Billy Ray Cyrus y Lil Nas X.

Canciones en español como "Callaita", de Bad Bunny, y "Otro trago", la colaboración de Sech con Darell, se cuelan entre los temas más escuchados del verano en el mundo.

Este top 10 internacional lo completan "Someone You Loved", de Lewis Capaldi, y dos canciones de Post Malone: "Goodbyes" con Young Thug, y "Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse", su colaboración con Swae Lee.