Carlos Vives: "Nos sembraron muchos relatos en contra de lo que somos, incluida la hispanidad, y nos desconectaron"

El cantautor Carlos Vives en el Forbes Iberoamerican Summit 2026. - FORBES IBEROAMERICAN SUMMIT 2026

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantautor Carlos Vives ha resaltado la importancia de la música para entender su "identidad" ante un "mundo hispano" que perdió una "batalla cultural" ante los "relatos" que se han sembrado "en contra de lo que somos, incluida la hispanidad": "Nos desconectaron".

"Parte importante de nuestro problema es saber quiénes somos", ha afirmado durante una intervención en el en el Forbes Iberoamerican Summit 2026, en la que ha reivindicado la herencia del Mío Cid en la cultura latina: "Nos llenamos de relatos que nos apartaron de quienes somos".

Así, ha asegurado que "una de las tierras del olvido más grandes" es "nuestra hispanidad" y ha llamado a "entender la historia" y "no juzgarla como si estuviéramos hace 500 años" para hacer sentirse "libre" a las "nuevas generaciones".

Por eso ha llamado a alejarse de "relatos" que les mantienen "peleados", "apartados" y "peleados", así como a "repetir como loros" que "los españoles vinieron mataron a los indios y se llevaron el oro". "Se impuso la contracultura", ha añadido.

"Nos llenamos de relatos que nos apartaron de quienes somos", ha continuado, y que "nos permitían ser poderosos en la creatividad". Por eso, ha defendido que la música le ha permitido conocer "su identidad" y quién es.

"Lo que yo siento es que la música me ha enseñado a entender qué nos pasó, quiénes somos, y tenemos que trabajar en eso. Ahí está la creatividad, y hemos negado nuestro mestizaje", ha zanjado.