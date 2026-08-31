Carolina Durante ofrecerá un concierto gratuito en Villamanín (León) para cerrar la "aventura" por la polémica del Gordo - COMISIÓN DE FIESTAS

LEÓN, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo Carolina Durante ofrecerá un concierto gratuito este martes, día 1 de septiembre, en Villamanín (León), en un evento organizado con motivo de las fiestas de la localidad y que se celebrará en el campo de fútbol municipal a partir de las 21.00 horas, con apertura de puertas dos horas antes, según ha anunciado la Comisión de Fiestas.

"Sabemos que era un secreto a voces, pero ya podemos gritarlo tan alto como vamos a cantar el martes que viene en Villamanín. Carolina Durante escribirá el último capítulo de esta aventura que, aunque no se eligió, se jugó hasta el final", es la frase con la que la comisión ha acompañado el cartel para anunciar uno de los grupos que actuará durante los festejos populares.

Así lo ha anunciado la Comisión de Fiestas en una publicación en redes sociales, de la que se hace eco Europa Press, en la que ha presentado el cartel del concierto que se celebrará bajo el lema de 'El día Gordo'.

El concierto se celebrará varios meses después del conflicto generado en la localidad tras el extravío de un talonario de participaciones correspondientes al número 79.432, agraciado con el 'Gordo' de la Lotería de Navidad de 2025.

REPARTO DE 'EL GORDO'

El problema se produjo al comprobarse que se habían vendido participaciones correspondientes a décimos que no estaban en poder de la Comisión de Fiestas después de que se extraviara un talonario.

El proceso concluyó en marzo con seis papeletas que rechazaron el acuerdo de cobro con la quita derivada del extravío y otras tres que no fueron registradas dentro del plazo establecido y perdieron el derecho a percibir el premio, que fue redistribuido entre las papeletas registradas.

Posteriormente, la Comisión de Fiestas anunció el cierre de la asociación constituida para gestionar el reparto y la creación de una nueva entidad para continuar con la organización de las fiestas.