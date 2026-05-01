Cecilio G, Cervatana, Pedro Ladroga, Xènia o nusar3000, entre los próximos conciertos de Sound Isidro Vibra Mahou - SOUND ISIDRO

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Cecilio G, Tigre Ulli, Cervatana, Pedro Ladroga, Xènia o nusar3000 serán algunos de los próximos que protagonizarán la 12ª edición del ciclo de conciertos Sound Isidro Vibra Mahou.

Sound Isidro ha comenzado este 9 de abril y hasta el 20 de junio copará cerca de una veintena de salas del circuito madrileño con más de 120 artistas.

Así, el ciclo tiene el apoyo de Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias en torno al directo.

Entre los conciertos que habrá en las próximas semanas está el de el 6 de mayo de Tigre Ulli en Sala B; el 7 de mayo actúa Patricia Lint en Maravillas Club; .bd. y Sofía en la Sala Clamores y Pedro Ladroga en Sala B.

Después, el 8 de mayo es el turno de Cervatana en El Sol; Ruiseñora en Siroco; Go Cactus en la Wurlitzer Ballroo y Xènia en Sala Vesta.

Finalmente, el sábado 9 de mayo será el turno de Pastora en Sala Villanos; TRONKAS! en Maravillas Club y Cecilio G en la Sala Mon.