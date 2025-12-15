Los Chunguitos lanzan el villancico 'Navidad con los Salazar' en colaboración con Azúcar Moreno y Los Casta

'Navidad Con Los Salazar', El Nuevo Villancico De Los Chunguitos. - BE ON THE MEDIA

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Jere y Taíno de Los Chunguitos han lanzado el villancico 'Navidad con los Salazar', un homenaje a las tradiciones navideñas, la familia y las raíces musicales en la que colaboran con artistas como Azúcar Moreno, Los Casta, Enri Salazar, Carlino y los sobrinos de Jere

La canción está acompañada por un videoclip oficial, "una producción cargada de sentimiento y espíritu navideño", como ha expresado su distribuidora en un comunicado, que con las colaboraciones "suma voces y emociones en un encuentro único de grandes familias de la música del país", ha añadido.

'Navidad con Los Salazar' se presenta como un villancico con esencia flamenca y rumbera, que, según el comunicado "une tradición y actualidad, reforzando el legado musical de Los Chunguitos y su conexión con el público de siempre y las nuevas generaciones".

Los Chunguitos cuentan más de 50 años de trayectoria en los que han publicado más de 30 discos, con temas que han sido versionados por numerosos artistas como 'Me quedo contigo'. En 2026 iniciarán su gira '50+1', que arrancará el 19 de febrero en Las Ventas de Madrid.