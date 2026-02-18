El compositor de 'Like a Virgin' Billy Steinberg muere a los 75 años

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El compositor Billy Steinberg, autor de las letras de algunos de los mayores éxitos pop de la década de 1980, como 'Like a Virgin' de Madonna, 'True Colors' de Cyndi Lauper y 'Alone' de Heart, ha fallecido a los 75 años, a causa del cáncer.

Según informaron medios estadounidenses como 'Los Angeles Times', 'Variety' o 'People', la muerte del músico y compositor en su casa de Los Ángeles fue confirmada por su abogado, Laurie Soriano.

Billy Steinberg fue uno de los compositores más exitosos de los últimos 35 años. Fue co-autor junto a Tom Kelly de cinco sencillos número 1 en la lista 'Hot 100' de Billboard, incluidos 'Like A Virgin' (Madonna), 'True Colors' (Cyndi Lauper), 'So Emotional' (Whitney Houston), 'Eternal Flam'e (The Bangles) y 'Alone' (Heart), según su biografía oficial.

Además, Billy co-escribió otros conocidos éxitos del Top 10 del pop estadounidense, entre ellos 'I'll Stand By You' (Pretenders, Carrie Underwood), 'I Touch Myself' (Divinyls), 'How Do I Make You' (Linda Ronstadt), 'I Drove All Night' (Roy Orbison, Cyndi Lauper, Celine Dion), 'In Your Room' (The Bangles), 'Too Little Too Late' (JoJo) y 'Give Your Heart A Break' (Demi Lovato).

Billy Steinberg creció en Palm Springs (California) y asistió al Bard College en el norte del estado de Nueva York. Después de la universidad, se dedicó a la grabación y composición de canciones, a la vez que trabajaba en el negocio familiar de uva de mesa.