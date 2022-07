La Comunidad de Madrid no autoriza la celebración del Madrid Puro Reggaeton Festival que empezaba mañana en el Wanda

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Madrid Puro Reggaeton Festival que comenzaba mañana 15 de julio en el Wanda Metropolitano se cancela finalmente porque la Comunidad de Madrid no ha autorizado la celebración del mismo alegando que no reúne las condiciones de seguridad necesarias, según han confirmado fuentes regionales a Europa Press.

Las mismas fuentes han indicado que existe un informe previo negativo por parte de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid en el que no autoriza ni aconseja la celebración del festival según los planes de seguridad que presentó la organización del evento --que tienen carácter vinculante-- y además estaban solicitándolo "fuera de plazo". "Por tanto, no se celebra porque no reúne las condiciones de seguridad necesarias al no ser el Wanda un espacio multiusos", han añadido.

El festival que iba a dar comienzo mañana 15 de julio hasta el sábado 16, se iba a celebrar en la Caja Mágica de Madrid pero, finalmente, por motivos de producción que alegaron los organizadores se trasladó al Wanda Metropolitano.

El festival latino tenía en su cartel a Daddy Yankee como cabeza visible y numerosos artistas confirmados como Natti Natasha, Gente de Zona, Juan Magán, Ñengo Flow, Eladio Carrión o Bad Gyal, entre otros.

Por su parte, la empresa organizadora ha recibido con "sorpresa, estupor e indefensión" el anuncio de la Comunidad de no autorizar el festival "con la despedida histórica de Daddy Yankee y 35.000 personas esperando".

En este sentido, ha defendido que se presentó un completo plan de seguridad y emergencias y que si los plazos se excedieron por parte de la promotora fue por la burocracia exigida por parte de la Administración. "La Administración ha solicitado más y más documentación y el equipo del festival ha necesitado tiempo para satisfacer estas peticiones", expone el comunicado.

Asimismo, han criticado que el anuncio les llega "por sorpresa" a 24 horas de abrir puertas y con el escenario montado, el equipo de sonido instalado y el personal ultimando los preparativos. "Hay más de 100 periodistas nacionales e internacionales acreditados", ha lamentado la organización.

En este sentido, la empresa promotora ha asegurado que no puede comprender ni aceptar que el anuncio de impedir la celebración del festival sea debido "a cuestiones técnicas" siendo el Wanda Metropolitano un espacio que alberga regularmente actos deportivos y musicales con mayor volumen de asistencia.

"No tenemos duda de que existe una clara falta de voluntad en la Administración autonómica para que este evento tenga lugar", ha subrayado la empresa. Así, ha emplazado a la Comunidad de Madrid a reconsiderar su resolución.