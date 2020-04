Marianne Faithfull, ingresada en un hospital de Londres tras ser diagnosticada de Covid-19

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cantante Marianne Faithfull ha sido ingresada en un hospital de Londres tras haber sido diagnosticada de Covid-19, según ha informado su manager, François Ravard, y recoge la prensa británica.

Tal y como ha señalado su representante y también pareja, la artista se encuentra estable y responde al tratamiento.

Marianne Faithfull (Londres, 1946) empezó su carrera en 1964 interpretando el tema 'As Tears Go By', compuesto por Mick Jagger y Keith Richards. En su vida, ha tenido que luchar contra varios problemas de salud, entre los que destacan la hepatitis C y el cáncer de mama, así como su adicción a las drogas o la anorexia.