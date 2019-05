David Gilmour publica en YouTube el DVD íntegro del concierto 'Live in Pompeii'

Actualizado 11/05/2019 17:50:25 CET

MADRID, 11 May. (EDIZIONES) -

En julio de 2016, David Gilmour tocó en un entorno único y espectacular como la ciudad de Pompeya. 24 canciones, entre su repertorio como solista y como voz y guitarra de Pink Floyd, que vertebraron una selección de canciones muy completa. Ahora, ese DVD publicado en 2017 está disponible en Youtube de forma gratuita.

El intérprete británico emitió por streaming durante la madrugada la actuación íntegra. Al concluir el directo, todo el material está disponible de forma gratuita en esta lista de reproducción:

'Live in Pompeii' es un DVD y álbum en directo que David Gilmour editó y estrenó en 2017, como recuerdo a la actuación que Pink Floyd grabó 45 años antes. El anfiteatro romano de la ciudad de Pompeya fue el entorno donde Gilmour, Waters y compañía interpretaron entre 1971 y 1972 parte de su recién estrenado Meddle, disco publicado en 1971. Un concierto sin público por lo excepcional de la ubicación y por tratarse de una película, pero del que Adrian Maben consiguió una filmación sobresaliente entre lo grabado en Pompeya y las sesiones de estudio en París.

El director y creador de 'Live in Pompeii' quería huir del clásico documental musical, o de la grabación de un festival al uso. El silencio del entorno, la historia que guarda cada piedra de Pompeya y las canciones de Pink Floyd convergerían en una unión casi mística. Una muestra de rock progresivo en estado puro con canciones como 'A Saurceful of Secrets', 'Echoes' o 'Set the Controls for the Heart of Sun'.

Años después, Gilmour regresó en solitario y con público, durante dos noches del verano de 2016. Fue la primera vez que el anfiteatro de Pompeya acogía un espectáculo con público desde su construcción en el año 79 a.C. Incluyó parte del repertorio de Pink Floyd, canciones en solitario y reinterpretaciones de temas como 'The Great Gig in the Sky', incluida en The Dark Side of the Moon. Ahora, todo ese material está al alcance de cualquiera en YouTube.

Lista de canciones del concierto de David Gilmour 'Live at Pompeii':

5 A.M.

Rattle That Lock

Faces of Stone

What Do You Want From Me (Pink Floyd)

The Blue

The Great Gig in the Sky (Pink Floyd)

A Boat Lies Waiting

Wish You Were Here (Pink Floyd)

Money (Pink Floyd)

In Any Tongue

High Hopes (Pink Floyd)

One of These Days (Pink Floyd)

Shine On You Crazy Diamond (Partes I-V) (Pink Floyd)

Fat Old Sun (Pink Floyd)

Coming Back to Life (Pink Floyd)

On an Island

The Girl in the Yellow Dress

Today

Sorrow (Pink Floyd)

Run Like Hell (Pink Floyd)

Bises:

Time (Pink Floyd song)

Breathe (Reprise) (Pink Floyd)

Comfortably Numb (Pink Floyd)

