Roger Waters y Nick Mason resucitan a Pink Floyd por una noche en Nueva York

Actualizado 21/04/2019 16:13:28 CET

MADRID, 21 Abr. (EDIZIONES) -

Los miembros todavía activos de Pink Floyd tienen proyectos paralelos, algunos muy inspirados en las raíces psicodélicas del grupo. Es el caso de Nick Mason, entonces batería del grupo británico, con su nueva banda The Saucerful of Secrets. Una potente formación que, en uno de sus conciertos por Estados Unidos, concretamente en Nueva York, tuvo como invitado a Roger Waters para cantar 'Set the Controls for the Heart of the Sun'.

La agrupación lleva el mismo nombre que el segundo disco de la carrera de Pink Floyd, publicado en 1968 tras el innovador The Piper at the Gates of Dawn (1967), su debut tras las vibrantes actuaciones e improvisaciones que hicieron en el UFO Club de Londres. En el vídeo se ve con claridad a ambos artistas, con Roger Waters tocando el gong al fondo del escenario para recrear la atmósfera al completo. Mason y compañía también incluyen durante sus directos canciones del mencionado The Piper, como 'Interstellar Overdrive', 'Astronomy Domine' o 'Lucifer Sam'.

The Saucerful of Secrets supuso una ruptura total con el sonido creado por una mente tan atribulada como la de su cofundador Syd Barrett, quien tenía todo el peso creativo. Desde su marcha, Waters llevó la batuta en la escritura de las letras de Pink Floyd.

El nuevo proyecto de Nick Mason lo completan el también ex bajista colaborador de Pink Floyd, Guy Pratt; Lee Harris (guitarra en The Blockheads); Gary Kemp (guitarra y voz en Spandau Ballet) y Dom Beken (teclados). Una forma de conocer otra cara más profunda de lo que fueron Pink Floyd, y una segunda juventud para el propio Mason, a quien se le ve muy cómodo en comunión con otros músicos tan diferentes. Lejos de otras propuestas con un repertorio más mediático, lleno de grandes himnos coreados en enormes recintos, y con pirotecnia y numerosos recursos visuales.

La gira de Nick Mason y The Saucerful of Secrets concluirá su periplo por Norteamérica el 22 de abril en Washington. Después, comenzarán la gira europea en Cardiff, Londres y continuarán en el mes de julio por países como Alemania, Francia, Italia o República Checa. Una oportunidad muy especial para escuchar una reinterpretación de un selecto repertorio muy representativo del Pink Floyd más psicodélico.