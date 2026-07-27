Diana Krall suspende su concierto de este lunes en Noches del Botánico

Archivo - Diana Krall. - HEINEKEN JAZZALDIA - Archivo

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantante y pianista canadiense Diana Krall ha cancelado el concierto que tenía previsto ofrecer este lunes en el festival Noches del Botánico, una decisión que, según ha informado la organización, ha sido adoptada por la artista y su equipo y que es "ajena" al festival.

"Lamentamos comunicar que el concierto de Diana Krall, previsto para hoy, 27 de julio, en Noches del Botánico, ha sido cancelado. Acabamos de recibir esta comunicación por parte de la oficina de la artista. La cancelación responde a una decisión adoptada por la artista y su equipo, ajena a la organización de Noches del Botánico", ha anunciado la organización del evento musical en un comunicado en X.

Noches del Botánico informa a las personas que tenían previsto acudir al concierto y que adquirieron sus entradas a través de la web del festival o de El Corte Inglés que recibirán el reembolso íntegro de forma automática durante los próximos días, sin necesidad de realizar ningún trámite.

En el caso de las entradas compradas de forma física en un centro comercial o una agencia de Viajes El Corte Inglés, los asistentes deberán solicitar el reembolso en el mismo punto de venta. Si las entradas se adquirieron en la taquilla del festival, la devolución también deberá gestionarse allí.

"Lamentamos profundamente las molestias que esta cancelación pueda ocasionar y agradecemos sinceramente vuestra comprensión y la confianza depositada en Noches del Botánico", ha concluido el festival.