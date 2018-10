Actualizado 22/08/2007 23:04:14 CET

MURCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo madrileño 'Dover' actuará mañana en el municipio de Águilas con la gira 'Follow the city lights', dentro del marco del Programa de Actividades 'Verano 2007' que organizó el Ayuntamiento de Águilas, a través de su Concejalía de Cultura, Festejos y Turismo.

El concierto será a las 23.00 horas, en la plaza de Antonio Cortijos. Además el precio de la entrada es de 12 euros anticipada que, puede adquirirse en Discos MusicPop, o 14 euros en las taquillas del recinto, según informó, en un comunicado, el Ayuntamiento de Águilas.

'Keep On Moving' es el nuevo single del álbum, es la canción destinada a continuar el éxito de temas como 'Let Me Out' y 'Do Ya', los dos primeros sencillos del disco que llegaron a la banda madrileña a vender más de 125.000 ejemplares de su nuevo álbum con un Disco de Platino y conseguir este año un Premio Ondas a la Mejor Canción (Let Me Out) y tres Premios de la Música al Mejor Álbum de Pop Alternativo, Mejor Técnico de Sonido y Mejor Vídeo Musical.