El Dúo Dinámico, Medalla de Honor de la SGAE, sobre 'Zorra' en Eurovisión: "No 'comments'. Es muy difícil que vaya bien"

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Dúo Dinámico, integrado por Ramón Arcusa (Barcelona, 1936) y Manuel de la Calva (Barcelona, 1937), que han recibido este jueves 9 de mayo la Medalla de Honor que le ha otorgado el presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Antonio Onetti, han asegurado que ven "muy difícil que vaya bien" la actuación de Nebulossa con 'Zorra' en Eurovisión.

"No comments. Es muy difícil que vaya bien, pero nunca se sabe porque ha cambiado todo. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta ni que ha cambiado. La he oído y la he visto (la canción). No 'comments'", ha añadido Manuel de la Calva tras la entrega de la Medalla.

El Dúo integrado ha recogido el reconocimiento de la SGAE, que consideran el "colofón" de su carrera artística. Por su parte, Ramón Arcusa ha celebrado haber podido vivir de "una profesión que es una aventura". "Es difícil pero maravillosa. Hemos trabajado con pasión y por eso estamos agradecidos y emocionados", ha añadido.

LE HAN ENVIADO UNA CANCIÓN A ROSALÍA

Aunque el último trabajo que realizaron Ramón y Manuel juntos fue la composición de una propuesta para Eurovisión, han reconocido seguir a Rosalía, a quien le han enviado una canción que no es nueva, pero que consideran que le iría "fantástica"

"Es una canción que hicimos para María José Cantudo, que se llamaba 'Desnúdame'. Era el tiempo del destape. La canción está muy bien, de letra y música, y se la hemos enviado hace 15 días a ver si la graba. A ver si hace su estilo y la graba. Rosalía, Rosalía, estamos esperando tu respuesta", han bromeado ambos cantantes.

"HAN SIDO LA BANDA SONORA DE MUCHAS VIDAS EN ÉPOCAS GRISES"

Antes de la entrega de la Medalla, la secretaria general de la SGAE, Marta Beca, ha agradecido a los artistas que hayan puesto "la banda sonora" de muchas vidas en épocas "grises, oscuras y tremendas", haciendo referencia al año 2020 y la pandemia de la Covid-19.

"Hablo de 2020, cuando todos a las ocho de la tarde salíamos a los balcones y ventanas y entonábamos con esperanza vuestro 'Resistiré', que es el resistiré toda España. Os agradecemos todo lo que habéis hecho por la cultura española", ha añadido Beca.

El presidente de la SGAE, Antonio Onetti, ha destacado que el galardón al Dúo Dinámico, el "mayor reconocimiento" de la entidad, fue propuesto por él mismo y aprobado por unanimidad por la Junta Directiva el pasado 1 de marzo.

Onetti también ha agradecido la "compleja sencillez" del Dúo Dinámico y la "humildad" con la que llevan más de seis décadas "formando parte de los españoles", además de recalcar la figura de ambos artistas en el periodo del Franquismo.

"En lo más crudo del puro franquismo eran una de las pocas luces que alumbraban esa grisura, y desde entonces su actitud ha sido siempre positiva y de rebeldía. En una época en la que los sueños del país eran la libertad, los que vivimos el final de la dictadura tuvimos, a través de sus canciones, la capacidad de imaginar un mundo mejor", ha explicado para calificar al Dúo Dinámico como una "vacuna emocional contra la tragedia" de 2020.

Durante el acto, al que han acudido personalidades como Joan Manuel Serrat, Pedro Guerra o Miguel Ríos, el presidente de la Fundación SGAE y músico sinfónico, Juan José Solana, ha interpretado al piano un popurrí de temas como 'El final del verano', 'Te perdí' o el mítico 'Resistiré'.

El Dúo Dinámico, bautizado inicialmente como 'The Dynamic Boys', es autor de éxitos tan populares como 'Quince años tiene mi amor', 'Quisiera ser', 'Perdóname', 'Mari Carmen', 'Esos ojitos negros', 'Amor de verano'.