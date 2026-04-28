Editors regresará a España en enero de 2027 con tres conciertos en Madrid, Valencia y Barcelona

Preventa de entradas ya disponible y venta general a partir del 30 de abril a las 11h. - LAST TOUR

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La banda británica Editors volverá a España en 2027 con una gira que incluirá tres conciertos: el 29 de enero en La Riviera de Madrid, el 30 de enero en el Auditorio Roig Arena de Valencia y el 31 de enero en la sala Razzmatazz de Barcelona.

La preventa de entradas ya está disponible, mientras que la venta general comenzará el próximo 30 de abril a las 11.00 horas a través de la web lasttour.org.

Desde el lanzamiento de su álbum debut en 2005, 'The Back Room', Editors se situó como una de las promesas del indie rock en Gran Bretaña y con el paso de los años se han consolidado como uno de los grupos más influyentes del panorama alternativo europeo.

El grupo regresa a los escenarios coincidiendo con la publicación de su nuevo single, 'Call It In', un tema que aborda la búsqueda de refugio en una persona cercana. Este lanzamiento supone su vuelta tras cuatro años desde su último trabajo discográfico, el álbum 'EBM', caracterizado por un sonido oscuro y cercano al synth-pop.