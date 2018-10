Elías Serra recorre Bilbao y las playas vizcaínas cantando al amor perdido en su nuevo videoclip: Caer al vacío

Actualizado 10/10/2018 13:07:08 CET

MADRID, 10 Oct. (EDIZIONES) -

Elías Serra publica el próximo 19 de octubre su nuevo álbum, titulado En línea, y del que este miércoles estrenamos en exclusiva en Europa Press el videoclip de Caer al vacío. Se trata del segundo avance -ya disponible en plataformas de streaming- después de Sobre la arena.

"Caer al vacío es la canción que más me ha costado escribir por su temática, y por la situación sentimental que atravesaba. Fue una necesidad, tenía que expresarme y sacar todo lo que llevaba dentro, me sirvió para plasmar y canalizar muchas emociones. Para mí es la canción más especial que he hecho", explica el músico.

Y aún añade en esta línea: "Surgió como creo que surgen las canciones especiales, del tirón, probando unos acordes y melodías. Ya en acústico me ponía los pelos de punta y me emocionaba. Pero tras la producción de Candy Caramelo creo que ha quedado redonda y se le ha dado más fuerza y dinamismo".

El videoclip de Caer al vacío ha sido rodado en Bilbao y playas de Vizcaya por Aiora Ponce (Harea Films) con Sheila Feijoo como protagonista femenina. "Fue un placer recorrer la ciudad de Bilbao y sus bonitas playas y acantilados captando momentos y lugares mágicos. Es una tierra increíble a la que he ido mucho y le tengo especial cariño", destaca Elías.