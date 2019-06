Escucha 'Tenderness', el nuevo disco de Duff McKagan de Guns N' Roses

Actualizado 02/06/2019 15:28:01 CET

Duff McKagan, bajista, productor y miembro de los Guns N' Roses, publica su segundo álbum en solitario, titulado Tenderness. Una reflexión de sus batallas y aventuras con su grupo de toda la vida, pero con un toque musical muy distinto a lo que uno espera de un integrante del grupo de hard rock capitaneado por Slash y Axl Rose.

En este disco plasma todos los pensamientos y experiencias vividos alrededor de todo el mundo con sus compañeros de Guns N' Roses en la gira Not In This Lifetime. Casi tres años de miedos, tensión, cansancio y dolor del bajista. La producción está en manos de Shooter Jennings, quien también teloneará la gira de McKagan en solitario con su propia banda.

"Cuando las grandes industrias son reemplazadas debido a la modernización, es tiempo de formar de nuevo y animar a los que se quedan relegados. Los adictos a las drogas y los sintecho tienen solución en este país si nos unimos y conseguimos formar un engranaje público y privado que trabaje en una dirección positiva" desgrana el propio compositor de Tenderness en la nota de prensa. Las once canciones, sencillas y con claro sonido de influencia country y Americana, forman un trabajo alejado del hard rock y la parafernalia.

McKagan, además de sus aventuras en solitario 26 años después de su primer disco Believe in Me, coqueteó con el punk rock en Loaded, otro de sus proyectos musicales donde ponía voz y bajo junto a Taz Bentley, Dez Cadena y Michael Barragan como parte de la formación original. En 2002 el grupo se separó por la formación paralela del supergrupo Velvet Revolver, en el que Duff compartió escenario con su compañero Slash, entre otros.

La gira de presentación de Tenderness comenzó el pasado 30 de mayo en Estados Unidos, y seguirá durante todo junio con paradas en Nueva York, Chicago, Nashville, Austin, Los Ángeles o Seattle, entre otras. El tramo europeo de conciertos comenzará el 22 de agosto en Varsovia (Polonia) y continuará por Alemania, Holanda, Irlanda, Francia y Reino Unido.