La Escuela Superior de Música Reina Sofía presenta una versión familiar de 'El Cascanueces' del 6 al 13 de diciembre

Cartel de 'Clásicos divertidos' - ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA REINA SOFÍA

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Música Reina Sofía presentará del 6 al 13 de diciembre 'El Cascanueces gruñón: Una aventura navideña con la música de Tchaikovsky', un espectáculo dirigido al público familiar que reinterpreta algunas de las melodías más conocidas del ballet del compositor ruso. La propuesta, integrada en el ciclo Clásicos Divertidos Occident, contará con seis funciones.

El espectáculo está dirigido a niños a partir de cuatro años y estará protagonizado por el multiinstrumentista Andreas Prittwitz y un trío de músicos de la Escuela Reina Sofía, formado por Fabio Muro al violín, Abel Gómez-Antequera o María Igual al violonchelo y Geonwoo Yi al piano.

La historia transcurre en una ciudad iluminada por la Navidad en la que un músico callejero, de carácter gruñón, toca cada día en la misma esquina. La llegada de tres jóvenes estudiantes de música, que deciden instalarse también en ese lugar, desencadena una rivalidad entre los artistas que acabará dando paso a una amistad gracias a la música de 'El Cascanueces', de Piotr Ilich Tchaikovsky.

A lo largo de la representación, los músicos interpretarán piezas del ballet como la 'Danza del Hada de Azúcar', la 'Danza rusa' y el 'Vals de las flores', entre otras. La propuesta combina música, humor e improvisación e incluye elementos como sueños y caramelos danzantes, con la intención de acercar estas composiciones al público infantil.

Prittwitz, responsable de la idea, el guion y la dirección musical, es un músico alemán que toca el saxofón, el clarinete y la flauta. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado proyectos en los ámbitos del jazz y la música clásica, tanto en España como en escenarios internacionales. En 2018 recibió el Premio Serondaya de las Artes a la innovación cultural.

Las seis funciones tendrán lugar los días 6, 7, 12 y 13 de diciembre. Los domingos 6 y 12 habrá dos pases, a las 12.00 y a las 17.00 horas, mientras que el lunes 7 y el domingo 13 se celebrará una función a las 12.00 horas. El espectáculo tendrá una duración aproximada de una hora.

Las entradas para 'El Cascanueces gruñón' tienen un precio de entre ocho y 18 euros y están disponibles en la página web de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Las funciones se celebrarán en el Auditorio Sony, situado en la calle Requena, 1, en Madrid.