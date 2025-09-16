España en el Festival de Eurovisión: 64 participaciones, 2 victorias, 5 últimos puestos y 3 'cero puntos'

Archivo - Melody durante su actuación en la semifinal de Eurovisión 2025. - ZUMA VÍA EUROPA PRESS - Archivo

El concurso nació en 1956 y España participa desde 1961 de forma ininterrumpida, aunque en 2020 no hubo certamen por la pandemia

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

España nunca ha faltado al Festival de Eurovisión desde su debut en 1961, participando de manera ininterrumpida en todas las ediciones, salvo en la edición de 2020 que fue cancelada por la pandemia del coronavirus.

El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado este martes la propuesta del presidente, José Pablo López, de retirar a España del Festival de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria), si Israel forma parte del certamen. La decisión se ha adoptado por mayoría absoluta con 10 votos a favor de los consejeros propuestos por PSOE, Sumar, ERC, PNV y Podemos; cuatro en contra de los consejeros auspiciados por el PP y una abstención del propuesto por Junts.

La posible retirada de España en la edición de 2026 condicionada a la presencia de Israel en el concurso musical sería la primera ausencia de España en su historia en el certamen nacido en Lugano (Suiza) en 1956.

Desde su debut en 1961 con Conchita Bautista y la canción 'Estando contigo', España ha participado en 64 ediciones y ha logrado dos victorias. La primera de ellas fue en Londres (Reino Unido) en 1968 con Massiel y el mítico 'La La La'.

Al año siguiente, en Madrid, Salomé volvía a subirse a lo más alto gracias a su interpretación de 'Vivo Cantando', aunque compartió la victoria con la británica Lulu, la holandesa Lenny Kuhr y la francesa Frida Boccara.

En sus más de seis décadas en Eurovisión, la delegación española también se ha quedado cinco veces en el último puesto (1962, 1965, 1983, 1999, 2017) y ha obtenido tres veces 'cero puntos' (1962, 1965, 1983), según datos de RTVE, recabados por Europa Press.

España también ha conseguido altas posiciones en varias ocasiones: quedó en segunda posición en 1971, con Karina y 'En un mundo nuevo'; en 1973, con Mocedades y 'Eres tú'; en 1979, con Betty Missiego y 'Su canción'; y en 1995, con Anabel Conde y su canción 'Vuelve conmigo'.

La candidatura española quedó en tercera posición en 1984 con Bravo y 'Lady, Lady' y en 2022 con Chanel Terrero y 'SloMo', siendo hasta la fecha la puntuación más alta que España ha obtenido en una final con 459 puntos.

Entre los representantes de España en el festival de Eurovisión se encuentran los nombres de reconocidos artistas como Massiel, Salomé, Raphael, Julio Iglesias, Karina, Sergio Dalma, Azucar Moreno, Rosa López, Pastora Soler o Melody, entre otros.

En la actualidad, España forma parte del grupo conocido como el 'Big Five', junto con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Estos cinco países pasan directamente a la gran final del concurso sin concursar en las semifinales, debido a que son los mayores contribuyentes a la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

Con la decisión adoptada este martes por el Consejo de Administración de RTVE, España se convierte en el primer país del 'Big Five' y en el quinto del concurso en confirmar su retirada de Eurovisión en el caso de la participación de Israel después de los anuncios de Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.