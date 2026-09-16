El Estadio Shakira se prepara para el inicio de la residencia: 19% de público internacional y 55.000 personas cada día

1117661.1.260.149.20260916161205 Fotografías del Estadio Shakira, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - José Ramón Hernando - Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La residencia de 12 conciertos de Shakira en Madrid, como parte de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran', comienza este viernes en Macondo Park, el espacio creado para acoger al Estadio Shakira y la celebración cultural que tendrá lugar cada noche en el distrito madrileño de Villaverde, donde se espera una asistencia de 55.000 personas aproximadamente y un 19% de público internacional.

Así lo han explicado fuentes de Live Nation a Europa Press, que han detallado que el público español representará el 81% de los asistentes mientras que el francés es el 3%, el alemán el 2%, el inglés también un 2% y el italiano un 1%. Fuera de las fronteras europeas, los asistentes extranjeros representan un 19% del total.

EL PÚBLICO: "TANTOS LATINOS COMO ESPAÑOLES"

Sin embargo, el presidente de la promotora, Pino Sagliocco, ha asegurado que la presencia latina en el recinto --de más de 22 hectáreas-- se acerca al 90%.

"MÁS LATINOS QUE ESPAÑOLES"

"El porcentaje de extranjeros, por encima de todo, diría que casi un 90% porque España es latina. Y en este momento Madrid es latina. Por lo tanto, diría que si hablamos por nacionalidades, estarán aquí tantos latinos como españoles, diría más latinos que españoles", ha detallado Sagliocco a medios de comunicación este miércoles.

En ese sentido, Sagliocco ha asegurado que la artista colombiana ha estado en el recinto este mismo miércoles, mirando "cada detalle" preocupada por cómo vaya a "sonar" la cita. "Creo que nunca la he visto tan emocionada ni tan feliz", ha añadido el presidente de Live Nation.

"Parece que estamos jugando en Wimbledon pero realmente lo que vamos a hacer es vivir una de las mejores experiencias musicales, no tengo palabras para describir exactamente lo que hemos hecho", ha añadido.

Respecto a las posibles quejas o molestias a los vecinos del distrito de Villaverde, Sagliocco ha zanjado aseverado que "todo el mundo tendría que estar feliz" porque se está "dinamizando" la zona.

"Estamos dinamizando una zona como Villaverde como Getafe, ojalá pueda llegar un día a tener realmente una Colonia Marconi para que se reactive y puedan llegar aquí a tener un centro cultural de gran calado, de envergadura: una ciudad de arte. Eso no solo llevará riqueza, llevará cultura. No existen los barrios buenos y malos, existen los barrios de gente", ha zanjado.

Este primer fin de semana --la gira estará en Madrid hasta el próximo 11 de octubre-- las actividades culturales comenzarán a las 16.00 horas.

Después, el concierto de la colombiana empezará a las 20.30 horas y la celebración se prolongará hasta las 00.15 horas. Se espera que artistas invitados acompañen a Shakira en algunos conciertos, aunque la sorpresa la desvelará en cada espectáculo la propia artista. De igual manera, el repertorio variará.

A pocas horas del primer concierto este viernes, el recinto de Villaverde sigue en fase de montaje y aunque ya están habilitados los espacios que acogerán el museo, la zona de moda, la 'fan zone', la biblioteca o el escenario de conciertos, faltan los detalles de cada sector.

Precisamente, el festival que ha creado Shakira va a reunir la música de otros artistas como Nathy Peluso, Amaia, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Yerai Cortés, Juicy Bae, Guxo, Dinamarca, Ángeles Toledano, Stereo Madness, LaBlackie, Jimena Amarillo o DJ como Klandestina, Virtual Diva o Carl0ta.

Pero no habrá solo espacio para la música, la artista ha conseguido convocar en esta "celebración de la cultura latina contemporánea" a escritoras como Rosa Montero, Cristina Morató, Elísabet Benavent, Julia Navarro, Lydia Cacho, Lana Corujo, Laura Ferrero, Joana Marcús, Mercedes Ron, Elizabeth Clapés, Laura Chivite, Aixa de la Cruz, Violeta Reed, María Roig, Inés Garber, Alba Cardalda, Miriam Tirado, Blanca García-Orea, Mar García Puig, Karina Sainz Borgo, Marta Jiménez Serrano, Andrea Villalonga, María Oruña y María Esclapez.

Otra de las zonas que está prácticamente terminada es la gastronómica o la de moda. 'El Mercado' acercará a los asistentes la gastronomía latinoamericana, con una curaduría del chef Rafa Zafra; 'El Taller', que reunirá al talento emergente de la moda española --Laagam o AAA Studio-- con las firmas de alta costura del país --Agatha Ruiz de la Prada o Lola Casademunt--; y 'El Museo de Shakira' permitirá recorrer la trayectoria de la cantante con materiales inéditos.

También habrá un espacio para los niños --'Macondito'-- y en el centro de la 'ciudad' estará 'Macondo Plaza' que será el escenario donde cada noche, tras el concierto, la celebración continuará con un carnaval.