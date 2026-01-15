FACUA denuncia ante Consumo a Live Nation por "imponer" hasta 66 euros como gastos de gestión en las entradas de Rosalía

Archivo - Decenas de personas observan la portada del nuevo álbum de Rosalía, 'Lux', en la plaza de Callao, a 20 de octubre de 2025, en Madrid (España). La cantante catalana Rosalía ha aparecido en la plaza de Callao de Madrid por sorpresa para anunciar s- Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a la promotora Live Nation España por "imponer" el pago de hasta 66 euros como gastón de gestión en las entradas para los conciertos de Rosalía que se celebrarán durante los meses de marzo y abril en Madrid y Barcelona.

Además, alertan del cobro de un importe extra en concepto de 'Platinum' que habría variado en función la oferta y la demanda.

El Ministerio de Consumo no informa sobre las denuncias recibidas o las actuaciones realizadas pero analiza "cualquier potencial incumplimiento de la normativa de consumo, también en sectores como la venta de entradas", según señalan a Europa Press fuentes de este departamento.

Por otro lado, fuentes de Live Nation han asegurado a Europa Press que por el momento no han recibido ninguna denuncia.

Por su parte, FACUA señala que la promotora "incurre en una práctica abusiva al imponer un precio u otro a las entradas en función de la oferta y la demanda, generándose de este modo una sensación de inseguridad entre los consumidores".

La asociación ya ha denunciado a esta promotora en otros ocasiones por aplicar gastos de gestión similares y el concepto 'Platinum' en los conciertos de Lady Gaga o AC/DC. El pasado mes de octubre, el Ministerio de Consumo anunció la apertura de un expediente sancionador a una gran promotora de festivales por irregularidades que FACUA ha denunciado