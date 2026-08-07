Fallece la leyenda de la música electrónica William Orbit, productor de estrellas como Madonna

Archivo - June 4, 2026, New York, New York, USA: Singer/icon MADONNA performs a surprise pop up concert partnered with the app Grindr in Time Square to promote her new album Confessions ll also called Confessions on the Dance Floor - Part ll.,Image: 11078 - Nancy Kaszerman / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El productor, compositor y músico de electrónica William Orbit falleció el pasado 23 de julio, a los 69 años de edad, en su domicilio, como se ha dado a conocer este 7 de agosto en un comunicado publicado a través de su cuenta de Instagram.

"Estamos profundamente tristes por su fallecimiento. Le echaremos muchísimo de menos, tanto nosotros como tantas personas a cuya vida llegó a través de su música, su amistad y su generosidad", indica el texto, en el que pide privacidad para su familia y amigos, sin aportar más detalles sobre las causas de su muerte.

Orbit trabajó con estrellas como Madonna (en trabajos como 'Ray Of Light', con el que relanzó su fama) o Blur ('13'), así como U2, Pink o Britney Spears, entre muchos otros.

Las condolencias se han repetido en las redes sociales, como las del dj Ferry Corsten: "Tenía una forma verdaderamente única de ver la música. Nunca siguió el camino obvio. Constantemente desafió las convenciones, abrazó lo inesperado y creó sonidos que parecían adelantados a su tiempo".

"Cada vez que trabajábamos juntos, me sentía inspirado. No solo por su increíble talento, sino también por su curiosidad, su franqueza y la valentía con la que abordaba la creatividad", añade en su publicación.

Nacido en 1956 en Londres, Orbit formó parte del trío 'Torch Song', con Grant Gilbert y Laurie Mayer. Tras firmar con IRS Records, comenzó a trabajar como productor. Entre sus primeros proyectos, destaca la banda sonora de la película 'Youngblood', protagonizada por Rob Lowe y Patrick Swayze.