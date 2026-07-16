Feid tiñe de verde el Movistar Arena de Madrid con su 'Falxo Tour'

Concierto Feid en el Movistar Arena - EUROPA PRESS

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El artista colombiano Feid ha vuelto a desatar este jueves una marea verde en Madrid con un concierto en el Movistar Arena, enmarcado en su 'Falxo Tour' con el que explora la dualidad de su carrera bajo el concepto 'Feid vs Ferxxo'.

Ferxxo ha arrancado el concierto poco antes de las 21.00 horas, cuando ha entrado al escenario vestido de negro con tonos de su clásico color verde para interpretar 'El Padrino', cargando con una bolsa de color negro en su mano.

"Muchas gracias mor por ser parte de esta gira tan chimba. Este concierto se lo debíamos a ustedes desde hace mucho tiempo", ha señalado Feid al comienzo del show en el Movistar Arena, que ha estado cerca de colgar el cartel de 'no hay billetes'.

Tras estas palabras, ha pedido a los asistentes que alcen las banderas que habían llevado al concierto. Así, sus incondicionales han mostrado banderas de Perú, Ecuador, Bolivia ,Chile, Argentina, Honduras, Salvador, Guatemala y Venezuela.

Feid no ha dejado pasar la oportunidad de felicitar a la Selección Española de Fútbol por su clasificación para la final del Mundial. "Felicidades a España, ese partido va a estar muy sabroso", ha dicho.

Uno de los momentos más especiales cuando ha llamado a Martina, una niña que sube tiktoks con sus canciones y que ha subido al escenario a cantar con su ídolo.

A mitad de concierto, un problema de sonido ha obligado al artista de Medellín a repetir 'XNTXS'. "Toca repetirla", ha bromeado Feid.

En su regreso a Madrid, el cantante ha apostado por un show con un alto valor narrativo, diferenciando las dos etapas clave de su trayectoria: la identidad original y más sensible de Feid, frente al carácter festivo y hedonista de Ferxxo.

Se trata de una propuesta muy distinta a la que presentó en su última actuación en la capital en 2024, cuando repasó, en el Estadio Metropolitano, los grandes éxitos comerciales de su carrera.

Ferxxo, una identidad artística que todo el mundo conoce y que le ha llevado hasta a tener su propio color verde en la gama Pantone, ha evolucionado en estos dos años y lo ha reflejado este jueves en el escenario del Movistar Arena.

Salomon Villada Hoyos, nombre real del cantante, ha apelado tanto a sus orígenes como al cambio en un concierto por todo lo alto en el recinto madrileño, en el que ha interpretado su último álbum 'El green print: la saga'.

Los asistentes, la mayoría ataviados con prendas en tonos verdes, han podido disfrutar esta noche de un repertorio con un alto valor emocional y narrativo, ya que el cantante ha rescatado canciones como 'Vacaxiones', 'Chimbita' o 'Jordan IV' de sus primeros trabajos y más alejado de sus grandes acercamientos al mainstream global.

De este modo, su show en Madrid ha conmovido y emocionado a sus fieles seguidores, aquellos que han seguido a la estrella colombiana desde sus inicios en la música.

Con su 'Falxo Tour' en la capital española, el artista de Medellín se ha reivindicado a través de su propia versatilidad. El colombiano ya ha anunciado que el próximo 19 de agosto, día de su cumpleaños, publicará nuevo disco, ¿será Feid o Ferxxo el protagonista de su nuevo trabajo?.