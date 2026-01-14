Feijóo está "muy sorprendido" por la acusación contra Julio Iglesias, pero pide "dejar de especular e investigar"

Archivo - JULIO IGLESIAS EN IMAGEN DE ARCHIVO - CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado estar "muy, muy, muy sorprendido" por las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias, pero ha pedido "dejar de especular y centrarse en la investigación para saber qué es lo que ha sucedido de verdad".

Así lo ha manifestado en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press en la que ha insistido en su "sentimiento de absoluta sorpresa", pero también de "responsabilidad de que se investigue".

"Esa es mi posición desde el primer instante, cuando se conocen estos hechos, sobre los que yo no le oculto mi absoluta sorpresa", ha argumentado el dirigente popular, que ha hecho hincapié en la importancia de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional "investigue y diga exactamente qué es lo que hay, si es que hay algo". "Necesitamos conocer qué es lo que hay", ha concluido Feijóo.