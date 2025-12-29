Fito & Fitipaldis triunfa con sus 'aullidos' en un Movistar Arena a rebosar en su esperado regreso a Madrid

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fito & Fitipaldis no ha defraudado a sus incondicionales en su esperado regreso a Madrid, en su primer concierto en un Movistar Arena que colgó el cartel de 'no hay billetes'.

"Muchas gracias sois una puta bendición", ha señalado Fito Cabrales al principio de la actuación en referencia al público madrileño.

La banda ha ofrecido este concierto, el primero de las cuatro grandes citas que tiene programadas en la capital española, en el marco de su gira 'Aullidos Tour', con la que presenta su último trabajo discográfico, 'El Monte de los Aullidos'.

El grupo liderado por Fito Cabrales ha llegado a Madrid con la maquinaria rodada tras el arranque de la gira el pasado 21 de noviembre en el Palacio de Deportes de Santander, fecha que marcó el fin de un parón de más de dos años y medio alejados de los escenarios.

El repertorio de la noche ha tenido como eje central el nuevo álbum, publicado el pasado mes de octubre, que debutó directamente en el número 1 de la lista Top 100 Álbumes en España, aunque la banda también ha tocado grandes clásicos reconocidos por todos los asistentes como 'Soldadito marinero', 'La casa por el tejado' o 'Por la boca vive el pez'.

A mitad de concierto, Fito ha pedido a los asistentes grabar un saludo "entre hermanos" al público que acudirá mañana al Movistar Arena, tras emitir el saludo de los fans del concierto de Gijón.

Tras casi dos horas de actuación ha llegado la hora de 'Soldadito marinero', canción que un público entregado ha coreado al unísono encendiendo las linternas de sus teléfonos.

La actuación de este lunes ha servido para certificar las palabras de Fito, que lleva más de 30 años en la música, sobre esta vuelta a los escenarios, quien había calificado el retorno como una "emoción indescriptible". La banda ha planteado su paso por Madrid como "una celebración del rock y de todo lo que nos une", trasladando al directo la energía de un disco que definen como vital para la trayectoria del grupo.

Con 'El monte de los aullidos' (Warner Music), el grupo retoma la música después de cuatro años que, aunque es un tiempo considerable en la actual industria musical, es el tiempo que le ha tomado a Fito a "tener algo que contar".

"Entiendo la música como curación, como algo espiritual. Lo digo, ¿sabes por qué? Pues porque nadie lo dice. Solo por eso, no es que lo quiera reivindicar, pero como nunca lo oigo, pues lo digo. Hombre, claro que hago música porque quiero hacer un disco y viva el rock, quiero salir de gira y tocar la guitarra y comprarme otro ampli. Claro, eso existe. Y jugar a que somos AC/DC. Pero en el trasfondo de todo es que hay algo espiritual", apuntaba Cabrales en una entrevista a Europa Press.

El 'Aullidos Tour', anunciado el pasado mes de abril, continúa de este modo su extenso recorrido por 28 ciudades españolas, hasta mayo de 2026.

La vigencia de Fito & Fitipaldis se ha visto reflejada en la alta demanda de entradas, al colgar el cartel de 'sold out' en gran parte de las fechas anunciadas.