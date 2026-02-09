Gente de Zona anuncia su primera gira por España, con más de 10 fechas para verano

El dúo cubano llevará su música a escenarios de todo el país en una gira de la que ya se han anunciado las primeras fechas. - ARTIST PUBLICIST

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dúo cubano Gente de Zona, conocidos por éxitos como 'Bailando' o 'La Gozadera', ha anunciado este lunes su primera gira por España en 2026, con más de diez fechas entre las que destacan Madrid, Marbella, Barcelona o Valencia, entre otros.

El grupo iniciará su gira española el 25 de junio en el Movistar Arena de Madrid y pasará el 3 y 4 de julio por las plazas de toros de Murcia y Granada, respectivamente, antes de recalar el 10 de julio en el FestMuve de Úbeda y el 17 de julio en el Tenerife Cook Music Fest.

El tour continuará el 21 de julio en el festival Les Nits Occident de Pedralbes (Barcelona), con las entradas aún por ponerse a la venta, y seguirá el 23 de julio en los Jardines de Viveros de Valencia, el 31 de julio en el Cabaret Festival de Algeciras y el 1 de agosto en La Mina Conil (Conil de la Frontera).

La gira se cerrará con dos citas en agosto: el día 5 en Starlite Occident de Marbella, cuyas entradas saldrán próximamente, y el 15 en el Doñana Music Experience de Matalascañas (Huelva).

A las primeras fechas confirmadas del Tour España 2026 de Gente de Zona pronto se sumarán nuevas citas en las que sus numerosos seguidores podrán disfrutar en directo de Alexander Delgado y Randy Malcom. Gente de Zona ha ganado seis Latin GRAMMY y doce Latin Billboard Awards, y es el primer dúo cubano en entrar en la lista Hot Latin Songs de Billboard.

Además, han colaborado con artistas de la talla de Marc Anthony, Enrique Iglesias, Kylie Minogue, Thalía, Pitbull, Jennifer Lopez, Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Gerardo Ortiz, Carlos Rivera o Deorro, entre otros.