Goya 2021.- Rozalén, sobre las marchas 8M: "Aunque nos impidan decir cosas, cada una desde su ventana puede decir mucho"

MÁLAGA, 6 Mar.

La cantante Rozalén, nominada al Goya a Mejor Canción original por 'La boda de Rosa', ha indicado que, aunque este año se hayan prohibido las manifestaciones del 8M en Madrid, "cada una desde su ventanita puede seguir diciendo mucho".

"Aunque se nos impida a veces decir cosas, cada una desde su ventanita puede seguir diciendo mucho. Esto es una revolución de amor, tenemos mucho amor que dar", ha asegurado Rozalén este sábado en un encuentro virtual con los nominados previo a la gala, preguntada por la prohibición de las marchas por el Día de la Mujer en Madrid.

La cantante ha afirmado que tiene la "sensación de que se van dando pasos" hacia la igualdad tanto en la música como en el cine. "En los festivales, aunque seguimos siendo minoría, cada vez se ve a más mujeres en los escenarios, y en los promotores se ve un esfuerzo por que vayamos avanzando y de verdad se consiga alguna vez la equidad. Y en el cine también pero nos queda muchísimo por hacer", ha añadido.

Rozalén, que está preparada para seguir la gala desde el estudio de grabación, ha reconocido que cuando se enteró de que la gala iba a ser telemática le entró "un poco de bajoncillo" pero está "feliz porque jamás en la vida" pensó "que iba a estar nominada a un Goya".

Según ha dicho, solo con estar nominada ya se siente "premiadísima" y si se lo lleva Alejandro Sanz, que también está nominado a Mejor Canción Original por 'El verano que vivimos', ha asegurado que se va a "alegrar muchísimo".

"Claro que es un gran competidor, es uno de mis maestros, pienso que se lo puede llevar él, me alegraría porque yo tengo aún muchas cosas por hacer, soy una recién llegada. No me gusta eso de la competición en la música. La música es más compartir", ha zanjado.