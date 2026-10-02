Guitarricadelafuente cierra su gira 'Spanish Leather' ante un Madrid volcado en un concierto marcado por 'La bola negra'

El artista Guitarricadelafuente durante una actuación en el Movistar Arena, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cantante Álvaro Lafuente, conocido como Guitarricadelafuente, ha cerrado la gira de su último disco, 'Spanish Leather', en el Movistar Arena de Madrid en un concierto que ha estado lleno de guiños a 'La bola negra', la película de Los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, que el cantante protagoniza.

El artista, que desempeña un personaje principal en la cinta que representará a España en los Premios Oscar y que ha registrado el segundo mejor estreno del cine español en la última década, ha cerrado su gira en la capital ante un público que se ha volcado en cada canción.

El concierto ha arrancado poco después de las 21:00 horas con 'Full time papi', uno de los singles de 'Spanish Leather'. "Esta noche se enciende uno camino de la piel que sale a relucir completamente. Estas botas doradas de Spanish Leather hoy ponen su fin en Madrid", ha expresado el cantante.

Uno de los puntos fuertes de la noche ha sido la interpretación de 'La nieve', canción que forma parte de la banda sonora de 'La bola negra'. Lafuente se ha colgado al hombro la trompeta que interpreta el personaje, Sebastián, y las pantallas han reproducido algunas imágenes de la película ante un público que no ha parado de aplaudir durante toda la actuación.

Durante 'Agua y Mezcal', uno de los temas más emblemáticos de la carrera de Guitarrica, el cantante ha bajado a la pista para bailar junto a sus compañeros de elenco de la bola negra, entre ellos Miguel Bernardeau y Carlos González.

A través de las 12 canciones que componen el álbum que este viernes ha cerrado su gira en Madrid, el artista mezcla el "folclore" o la "tradición" con la "sensualidad" y "vulnerabilidad", el viaje "quijotesco" de un "chaval que se va del pueblo" y que recorre el país descubriendo el paisaje español, como él mismo explicó en una entrevista con Europa Press.

DEDICA 'LA PUERTA DEL SOL' A LA ACAMPADA DE SOL

Antes de cantar 'La Puerta del Sol', la primera canción que escribió el cantante de este disco, el artista ha querido dedicársela "a toda esa gente que está allí ahora", como ha dicho refiriéndose a las personas que acampan desde hace una semana en la plaza madrileña de Sol en protesta por los precios de la vivienda.

Además, el artista ha contactado por videollamada a la artista Samatha Hudson, que se ha mostrado "tirada en la tienda de campaña de Sol". Hudson se ha dirigido, desde el teléfono móvil del cantante, al público del concierto y le ha pedido que "disfrute" pero que "guarde energía porque mañana hay manifestación".

"Manifestación por la vivienda. Que no decaiga la lucha. Me da fomo no estar en el concierto, pero no vemos mañana en la calle, queremos medidas reales por una vivienda. No vamos a parar. Que viva la lucha de la clase obrera", ha insistido Hudson ante un Movistar Arena que ha acompañado sus palabras con gritos de apoyo.