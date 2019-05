Hammerfall anuncian nuevo disco: Dominion

Actualizado 03/05/2019 16:58:15 CET

Hammerfall anuncia nuevo disco, Dominion, a la venta el próximo 16 de agosto a través de Napalm Records. Además, la banda desvela el primer single, (We Make) Sweden Rock, ya disponible en las plataformas de streaming.

Dominion es el undécimo disco de estudio del grupo sueco. Este viernes Napalm Records lanza la preventa del nuevo trabajo en varios formatos: CD, Vinilo y una Caja de Edición Limitiada que incluye un digipack, un 7" en color azul, un cassette, una reproducción de la portada, fotos, un parche y pegatina.

La banda también ha desvelado la portada creada por el reconocido artista Samwise Didier, además del repertorio con los siguientes temas: Never Forgive Never Forget, Dominion, Testify, One Against the World, (We Make) Sweden Rock, Second to One, Scars of a Generation, Dead by Dawn, Battleworn, Bloodline, Chain of Command y And Yet I Smile.

La gira de verano de la banda comienza con el Domination Festival en la Ciudad de México y atravesará Europa durante todo el verano de 2019, incluyendo paradas en el Rock Fest de Barcelona y el Leyendas del Rock de Villena (Alicante).